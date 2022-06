WSC kijkt met goed gevoel terug op tweede seizoenshelft: 28 van de 32 punten na de winterstop gepakt

WSC wilde in het linkerrijtje eindigen, dus moest er in Loon op Zand een resultaat worden geboekt. Dat gebeurde, het hadden zelfs drie punten kunnen zijn als aanvoerder Yorick Hulsman vlak voor rust een strafschop had benut. Doelman Tom van Brakel, voormalig WSC’er, voorkwam dat. Wellicht is het de laatste wedstrijd van Hulsman. ,,Hij gaat niet naar TSC”, zegt trainer Peter Verzijl. ,,Yorick denkt erover om te stoppen. Mocht-ie toch doorgaan, dan trekt hij volgend seizoen weer een shirt van WSC aan. Ja, ik hoop dat Yorick dat doet. Deze heel jonge groep kan een stuk routine heel goed gebruiken.” Over het seizoen is de Tilburger dik tevreden. ,,Met de winterstop stonden we onderaan, daarna hebben we 28 punten gepakt. We zijn enorm gegroeid. En dat allemaal met eigen spelers. Daar mag de club trots op zijn.”