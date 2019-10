WSC komt op voorsprong, maar gaat alsnog onderuit tegen Madese Boys

Voor WSC lijken de wittebroodsweken voorbij. Na drie zeges op rij, moesten de Waalwijkers in Made voor de derde keer passen. De nederlaag was niet helemaal terecht, vond trainer Patrick Berkelmans. ,,We hadden wel een puntje verdiend, want de wedstrijd was behoorlijk in evenwicht. Maar we zijn geklopt door een zondagsschot. Een geweldig doelpunt overigens, vanaf een meter of zestien. En dan nog eens stijf in de kruising.” De afzender was Bjorn de Bruijn, die na een goed halfuur de gasten ook al een keer pijn had gedaan met de gelijkmaker. ,,We letten even niet op, kon die jongen vanachter de rug van een verdediger weglopen. Hij maakte het koelbloedig af.” De oranje-zwarten waren prima begonnen, namen twaalf minuten een voorsprong door Lars Kruissen, uit een vrije trap. De wereld had er voor WSC anders uitgezien als nadien een fraaie kans geleid tot een verdubbeling van de marge.