WSC lijdt eerste nederlaag van het seizoen tegen SC Kruisland

De eerste nederlaag in deze competitie had WSC wellicht kunnen voorkomen als het voor de rust, nadat Belmin Popara de gelijkmaker had aangetekend, net wat scherper voor het doel was geweest. Ook ontbrak het aan enig fortuin. Zo kopte Soufiane Bakkali, die bij de 1-1 een assist op Popara gaf, de bal uit een voorzet van Lars Kruisen tegen de lat. Na rust gaf de verdediging van SC Kruisland geen enkele krimp meer. ,,Bij de stand 1-3 hebben we nog een speler doorgeschoven, zijn we één op één gaan spelen”, zegt trainer Patrick Berkelmans. ,,Maar dat haalde niks uit.” Dat het lastig zou worden, wist de Waalwijkse oefenmeester al van te voren. ,,Goed voetballende ploeg, prima aanvallers. En we konden jammer genoeg niet in dezelfde formatie van de eerste twee wedstrijden spelen. Twee aanpassingen moet doen, eentje kwam zondagmorgen nog erbij. Is een beetje te veel van het goede geweest.”