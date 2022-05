WSC lijkt veilig na minimale overwinning op Beek Vooruit: acht punten voorsprong met nog drie wedstrijden te gaan

Tweede klasse EEcht zenuwachtig zijn ze bij WSC al even niet meer. Het gat naar de streep was al even comfortabel, maar lijkt nu onoverbrugbaar geworden. De ploeg van peter Verzijl staat acht punten voor op concurrent Bavel en er zijn nog drie wedstrijden te gaan. Meer heeft WSC niet om voor te spelen, want het gat naar boven bedraagt inmiddels dertien punten.

WSC - Beek Vooruit 1-0 (1-0). 25. Yorick Hulsman 1-0.

WSC speelde een uitstekende wedstrijd, had wel met 4- 0f 5-0 kunnen winnen. Daar piepte na afloop niemand meer over: door die ene treffer van Yorick Hulsman, die waarschijnlijk naar TSC vertrekt, is het gat naar Bavel, die net onder de rode streep staat, gegroeid naar acht punten. ,,Het moet met drie wedstrijden voor de boeg wel heel gek lopen dat het misgaat”, zegt trainer Peter Verzijl, voor het eerste seizoen in de rol van hoofdtrainer.

TSC – Uno Animo 5-0 (5-0). 3. Tim Rubenkamp 1-0, 5. Ryan Snoeren 2-0, 7. Bas Blokdijk 3-0, 29. Ryan Snoeren 4-0, 39. Tom Rijvers 5-0.

,,Een kansloze middag”, zei Uno-coach Rick van Loon. ,,Ik had beter met mijn vrouw en kinderen naar het strand of het terras kunnen gaan. In de tweede helft konden we de schade beperken, want ik had écht geen zin om met 10-0 een pak slaag te krijgen.” Bijz: na zeven minuten stond het al 3-0.

Bavel – Rijen 1-3 (0-2). 37. Gijs van den Berg 0-1, 45. Freek Trommelen 0-2, 58. Yassin Ben Messaoud 0-3, 84. onbekend 1-3.

,,Wat mij zo verbaasde, is dat Bavel totaal geen overlevingsdrang toonde. Dat vond ik zo gek, want normaal is dat een ploeg die heel veel strijd levert”, aldus Rijen-trainer Freddy Kruijs. ,,We zijn nooit in de problemen gekomen en hebben verdiend gewonnen.”

JEKA – VOAB 1-2 (0-0). 55. Disney Cecilia 1-0, 75. Daan Simonse 1-1, 88. Stijn van Laarhoven 1-2.

,,Dit was een zware bevalling”, stelde VOAB-coach Werner Cools. ,,We spelen niet goed en JEKA komt ook verdiend op voorsprong maar met het nodige geluk trekken we wel de zege over de streep.” Bijz: VOAB kan volgend weekeinde kampioen worden als TSC punten verspeelt tegen Kruisland. ,,Laat het maar zo snel mogelijk gebeuren”, aldus Cools.

FC Tilburg – Kruisland SC 3-6 (0-4). 30. Ayoub Bouddouch 0-1, 33. Faris Ouaddaf 0-2, 42. Onbekend 0-3, 45. Michel Ott (pen.) 0-4, 67. Ayoub Bouddouch 0-5, 69. Alhaji Bangura (pen.) 1-5, 72. Alhaji Bangura (pen.) 2-5, 88. Jeremy Goveia 2-6, 90. Ruhendrey Martina 3-6.

,,In het eerste half uur lieten we Kruisland wankelen met dominant spel”, complimenteert Tilburg-trainer Michaël de Boer zijn ploeg. ,,Na de mentale tik van de 0-1 geven de de doelpunten zomaar cadeau. Maar ik vind het knap hoe wij de tweede helft hebben gespeeld. Ze hebben alles gegeven tot de laatste minuut.” Bijz: Alhaji Bangura kon een hattrick aan penalty’s maken, maar hij miste in de 80ste minuut zijn derde strafschop.