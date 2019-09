WSC wint derby van buurman DESK:‘Een schande’

zondag 2EWSC was in de derby tegen DESK de betere ploeg. Het won met 3-0. Dit tot grote frustratie van DESK-speler Mounir Maamar. Hij speelde vorig seizoen nog bij de Waalwijkers.

WSC – DESK 3-0 (0-0) 61. Soufiane Bakkali 1-0, 84. Yorick Hulsman 2-0, 85. Samed Koksal 3-0.

,,We speelden een redelijke eerste helft, maar na de rust zat het met de organisatie niet goed”, vond vleugelaanvaller Mounir Maamar, die vorig seizoen nog bij WSC voetbalde. ,,Daar heeft WSC goed van geprofiteerd. Maar dat je er met 3-0 afgaat in een derby, vind ik een schande.”

DESK heeft twee keer verloren, WSC twee keer gewonnen. En dat na een heel lastige voorbereiding. ,,De voorbereiding is gebruikt om de nieuwe jongens te testen. Het was de bedoeling om te testen en daarna te pieken in de competitie. Dat heeft perfect uitgepakt”, meende Sofiane Bakkali, die na één seizoen NOAD’32 terugkeerde bij WSC.

Rijen - Madese Boys 3-1 (0-1). 50. Roy Kapitein 1-1, 60. Roy Kapitein 2-1, 72. Luc Heestermans 3-1.

Rijen heeft verdiend gewonnen, aldus trainer Freddy Kruijs. ,,De eerste tien minuten waren niet scherp. Toen scoorden zij de 0-1, dat was wel een dompertje. Al met al een prima overwinning.”

Bijzonderheid van dit duel was de voetballende overmacht van de thuisploeg. ,,Wij waren heel de wedstrijd lang de betere ploeg”, meende Kruijs.

Uno Animo - VOAB 0-3 (0-0). 48. Daan Simonse 0-1, 55. Mustapha Houba 0-2, 60. Stijn van Laarhoven 3-0.

Uno Animo kon een uur lang goed meekomen met VOAB, maar na de 0-1 van Simonse knakte er iets bij de ploeg van Kees van Loon. ,,We hadden vier grote kansen. Daar hadden we meer mee moeten doen. In de tweede helft hoopte ik dat we met dezelfde power en passie konden spelen. Dat lukte niet en uiteindelijk hebben we terecht verloren.” Zijn collega Werner Cools was het met hem eens en loofde VOAB-keeper Robin van Iersel. ,,Hij hield ons twee keer prima in de wedstrijd. Na de 0-3 hebben de wedstrijd volwassen uitgespeeld.”

Cluzona - Sarto 0-2 (0-1). 43. Daniel Kuipers 0-1, 82. Jordy Warnars 0-2.

In een wedstrijd, die bij fases op en neer golfde, ging Sarto het best om met de kansen. ,,De goal van Daniel was mooi”, vond Sarto-voorzitter Dennis Gamers. ,,Hij werkte de bal achter zijn standbeen binnen.” Ondanks een wanhoopsoffensief van Cluzona trok Sarto de winst over de streep. ,,Wij lagen in de slotfase onder druk toen zij het initiatief namen, alleen kwamen wij niet meer in gevaar.”

Het bijzondere aan het duel was het optreden van Sarto-doelman Nick Frits. ,,Hij is pas 17 jaar”, ronde Gamers af. ,,Nick keepte een geweldige wedstrijd met een paar fantastische reddingen.”

Roosendaal - FC Tilburg 4-2 (3-0). 53. Amine Boussihmad 3-1, 69. Michael Smulders 4-2.

Aan het einde van de eerste helft gaf Tilburg binnen acht minuten de wedstrijd uit handen. ,,Toen stonden we ineens met 3-0 achter”, baalde Tilburg-trainer Sofus de Rooij. ,,We dekten niet goed en waren niet scherp. Zonde, want daarvoor was er niets aan de hand. Amine scoorde een mooie vrije trap, maar gelijk daarna maakten zij de 4-1.”