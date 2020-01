WSC wint tegen de verhoudingen in van VOAB

Drie punten uit Goirle meenemen, het was een enorme opsteker voor de Waalwijkers. ,,Gezien de kansenverhouding had dit nooit mogen gebeuren”, vond trainer Patrick Berkelmans. ,,We hebben er vier gehad, VOAB wel twaalf. Te veel verprutst, terwijl wij dus erg efficiënt waren. Dit hebben we ook te danken aan onze doelman, Bram van Daelen. Hij heeft ons op de been gehouden. Ik ben trots op hem, de hele ploeg trouwens.” Minpuntje: zo veel kansen aan de tegenstander laten, dan zit het verdedigend niet helemaal lekker. ,,Klopt. We krijgen ook te veel doelpunten tegen. Dichttimmeren blijft een lastige klus.”