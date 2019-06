WSJ-coach De Brouwer na lijfsbehoud: ‘Je weet nooit hoe het bij de KNVB gaat, maar we zijn dolgelukkig’

WSJ is toch niet gedegradeerd naar de vijfde klasse. De Tilburgers hielden daar al rekening mee, omdat ze een verlenging wisten af te dwingen tegen SVC, maar toch leefde de Tilburgse ploeg een week tussen hoop en vrees. ,,Je weet nooit wat de KNVB uiteindelijk beslist, maar we de spelers zijn dolgelukkig met dit besluit”, aldus WSJ-coach Frank de Brouwer, die in zijn nopjes is met het besluit.

Op Tweede Pinksterdag verloor WSJ via strafschoppen van SVC en daarmee zou de ploeg zijn gedegradeerd naar de vijfde klasse. Toen wist De Brouwer al dat er mogelijk geen degradatie zou komen, omdat de beste verliezende finalisten zich alsnog vierdeklasser zouden mogen noemen. Er moest nog een aantal plekken worden opgevuld. Om hoeveel plekken het ging wist op dat moment nog niemand.

Mailtje

,,We hebben vanmorgen een mailtje gehad van de KNVB en de hele vereniging is hier ontzettend blij mee”, zegt De Brouwer. ,,We hadden het wel verwacht nadat we 1-1 speelden na reguliere speeltijd, maar je hebt nooit een idee wat de KNVB precies gaat doen of hoe de rekenmethodiek precies werkt. Sommige jongens hadden al berichten gelezen dat we een beslissingswedstrijd moesten spelen, maar dat was allemaal niet waar.”

Toen De Brouwer de mail van de KNVB doorzette in de groepsapp explodeerde die bijna. ,,Iedereen was zo blij met het bericht. We hebben de laatste zes wedstrijden laten zien dat we in de vierde klasse thuishoren door met deze groep echt goed te voetbalen.” Toch was het voor WSJ wel vervelend dat zijn ploeg bijna een week in onzekerheid bivakkeerde. ,,Maar ik ben blij dat er nu eindelijk een absolute waarheid is.”

Volgend seizoen