WSJ en OSC’45 krijgen mailtje van de KNVB: Toch geen degradatie

Geen acht maar vier plekken

Die acht plekken zouden tot stand komen doordat JVC Cuijk zijn topelftal heeft teruggetrokken, Zeelandia Middelburg naar de zaterdag verkast, hetzelfde geldt voor SCO en Boeimeer, SC Hoge Vucht werd geroyeerd en Nevelo, Taxandria en Oisterwijk tot één club fuseren. Daarnaast is er sprake van een fusie tussen SDDL en Ravenstein. Die twee clubs spelen eigenlijk in district Zuid II, maar de nacompetitie om promotie werd in district Zuid I gespeeld.

Op dit moment heeft de KNVB besloten om maar 4 vrije plekken te laten opvullen door de beste finalisten. Dit houdt dan in dat de plek van JVC Cuijk naar district Zuid II gaat en hetzelfde geldt voor de mogelijke fusie tussen SDDL en Ravenstein. Hoge Vucht zou dan de degradant zijn in de vierde klasse en daarvoor hoeft geen plek vrij te komen en hetzelfde geldt voor Oisterwijk, dat laatste werd in de vierde klasse D.

Lucky Losers

WSJ verloor op penalty's en was dus vrij zeker van handhaving. Toch hebben de Tilburgers daar een week op moeten wachten. Biervliet verloor met 3-2, wat dus een doelsaldo van -1 is maar wel met 2 goals gescoord en is daardoor zeker van een plek in de vierde klasse. De Weebosch ging slechts met 1-0 onderuit en een doelsaldo van -1 is genoeg voor promotie. OSC’45 heeft een doelsaldo van -2, maar heeft als enige club in de nacompetitie met dat doelsaldo die wel een keer een doelpunt maakte. Daardoor zijn de Bosschenaren ook volgend seizoen te bewonderen in de vierde klasse.