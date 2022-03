WSJ speelt lang met tien man en geeft voorsprong weg, maar wint alsnog

Vierde klasse DEr leek niks aan dehand voor WSJ. Binnen twintig minuten had Harrie Hesselberth zijn ploeg op een comfortabele 0-2 gezet. Daarna kreeg een van zijn ploeg genoten echter rood en daarna stond het even snel ook weer gelijk. In de tweede helft wist WSJ toch nog de winnende te maken.

Gesta – WSJ 2-3 (2-2) 10. Harrie Hesselberth 0-1, 19. Harrie Hesselberth 0-2, 30. Gesta 1-2, 41. Gesta 2-2, 70. Abdel Kasrioui 2-3. Rood: Walid (WSJ).

,,Een verdiende overwinning”, stelt WSJ-trainer Theo de Jong. ,,Nadat we al snel op een mooie voorsprong kwamen, gaven we die ook net zo makkelijk weer weg nadat we een rode kaart kregen. Ik ben heel trots op de jongens en dan vooral op de manier hoe ze gevochten hebben voor deze drie punten.”

Chaam – Jong Brabant 0-0.

Een tegenvaller voor Jong Brabant op bezoek bij Chaam. ,,Ondanks al ons balbezit en de kansen die wij creëren wilde de bal er niet in vandaag. Ons veldspel vandaag was goed, maar je moet wel scoren om te winnen.”, zegt Jong Brabant-trainer Boy van den Bogaard

Were Di – Reeshof 1-2 (0-1) 25. Mitch Jansen 0-1, 53. Sem van Eijck (pen.) 1-1, 80. Sjoert Ketelaars (eigen doelpunt) 1-2.

,,Het was een lastige wedstrijd voor ons, daar verdient Were Di de complimenten voor”, vindt Jurgen Bouwens, trainer van Reeshof. ,,Voor rust krijgen we al een aantal goede kansen om op voorsprong te komen, daar hadden we het onszelf makkelijker moeten maken. Uiteindelijk zijn we tevreden met de drie punten.”

Were Di-trainer Ivo Bouckaert was trots op zijn jonge ploeg: ,,Tot aan het einde van de wedstrijd leek het op een gelijkspel uit te draaien. Tien minuten voor tijd maakt uitgerekend Sjoert Ketelaars, in mijn ogen de beste speler van het veld vandaag, een ongelukkig eigen doelpunt waardoor je de wedstrijd verliest. Dat is erg zuur.”

Blauw Wit’81 – GSBW 1-4 (1-2) 11. Ruud van Boxtel 1-0, 18. Danilo Farci 1-1, 28. Bradley Luijten 1-2. 48. Bradley Luijten 1-3. 62. Melvin de Laat 1-4.

GSBW had het niet makkelijk en kwam al snel op achterstand. Patrick Marcelis, trainer van GSBW: ,,Ik vond het goed om te zien dat niemand bij ons in paniek raakte en we meteen op zoek gingen naar de gelijkmaker. Die viel gelukkig al snel en vanaf dat moment vond ik dat wij de betere ploeg waren en hebben we dat ook in de stand uitgedrukt.”

Hoewel hij teleurgesteld was over de uitslag zag Blauw Wit-trainer Sofus de Rooij ook wat positieve punten. ,,In vergelijking tot onze vorige twee wedstrijden was ik zeer tevreden over de energie en het spel wat we geleverd hebben. Een nederlaag met perspectief.”

Viola – Riel 3-0 (2-0) 14. Cobus Leijten 1-0, 32. Max Graafmans 2-0, 84. Jelle Oomen 3-0.

,,Ik ben erg trots op hoe we als team verdedigd hebben vandaag, onze organisatie stond als een huis. Misschien wel onze beste wedstrijd van het seizoen tot nu toe”, toont Viola-trainer Dennis de Bruijn zich zeer tevreden met de overwinning.

Nick van Vugt, trainer van Riel, zag dat zijn ploeg moeilijk tot kansen kwam: ,,Gezien het spelbeeld in deze wedstrijd moeten we het verlies accepteren. Het zat er gewoon niet in vandaag.”

Berkdijk – Gloria UC 7-0 (2-0). 20. Elias 1-0 41. Sulun 2-0 46. Sulun 3-0 50. Van Boxel 4-0 55. Elias 5-0 79. Elias 6-0 83. Elias 7-0.

Gij Leden Overwint Radicaal In Alles-Ulicoten Combinatie presteert nog niet wat ze in naam aangeven: de ploeg bungelt onderin 4D en kreeg bij Berkdijk een zevenklapper om de oren. Trainer Pieter Elias had toch complimenten voor zijn tegenstander: “In alle frustratie kun je er ook een schoppartij van maken. Niets van dit alles, het was een net voetballende ploeg.”

,,Meteen nadat we op achterstand kwamen krijgen we een enorme kans op de gelijkmaker. Helaas missen we die en krijgen we al snel de tweede goal om onze oren. Vanaf dat moment probeer je de schade beperkt te houden, helaas is dat niet gelukt”, zegt Roland Peij, trainer van Gloria.