WSJ-speler Oerlemans voor tweede keer dit seizoen weggestuurd na doelpunt

Pools feestje na histori­sche overwin­ning duurt niet lang: 'We moeten ook werken'

18:57 Het was zondagmiddag groot feest in Drunen. The White Boys uit Waspik kwam op bezoek bij de plaatselijke FC en vierde de eerste zege in vier jaar tijd. Maar een biertje zat er niet in voor de spelers. Veel moesten zondagavond meteen werken.