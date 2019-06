WSJ verliest, maar heeft nog hoop op lijfsbehoud

Moment van de wedstrijd: De goede kansen van de naar White Boys vertrekkende WSJ’er Hesselberth in een gelijk opgaande wedstrijd. ,,Ik had er meer moeten maken”, gaf de aanvaller eerlijk toe.

Bijzonderheid van de wedstrijd: Ondanks de nederlaag in deze finalewedstrijd van de nacompetitie is WSJ (nog) niet gedegradeerd. De Tilburgers houden vanwege mogelijke opvullingen in de 4e klasse - enkele zondagteams houden op of gaan op zaterdag spelen - zicht op handhaving. ,,We hebben ook vandaag niet verloren”, sprak interim-coach Frank de Brouwer opgetogen. ,,Ik kan alleen maar trots zijn op deze spelers. Zij herpakten zich de laatste weken fantastisch na een rommelig seizoen.”