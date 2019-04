Wspik-trainer motiveert spelers met oneliner: ‘Aanpikken of afhaken’

Moment van de wedstrijd: De wedstrijdbespreking van Waspik. ,,Op het whiteboard had ik geschreven: aanpikken of afhaken”, zegt trainer Eugène van der Heijden. ,,Dat hebben de jongens buitengewoon goed opgepakt. We hebben RWB vanaf de eerste minuut bij de nekvel gegrepen en niet meer losgelaten.”