Younes Hadouir weet niet van ophouden: 26ste doelpunt een feit

amateurvoetbal Overzicht | OJC speelt in slotsecon­den gelijk, Hilvaria verliest degradatie­kra­ker

17:35 De zonnestralen kussen het gelaat, na weken van kou en ellende is de eerste lekkere voetbalzondag aangebroken. In Midden-Brabant stonden weer verschillende fraaie potjes op het programma. Zo was er de streekderby tussen Heeswijk en DAW in 2H. Maar ook de degradatiekraker tussen Hilvaria en Bladella. OJC Rosmalen hield het lang spannend in het duel tegen Westlandia. Pas in de slotseconden maakte de ploeg uit Rosmalen de gelijkmaker.