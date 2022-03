Zeldzame nederlaag GVV’63, verlies voor Kozakken Boys

Jack's League: Kozakken Boys - AFC: 1-3

Kozakken Boys slaagde er in de strijd tegen degradatie uit de Jack’s League niet in om punten aan het totaal toe te voegen. Het Amsterdamse AFC won het inhaalduel in Werkendam met 1-3.

In een vrij evenwichtige eerste helft nam Kozakken Boys tegen AFC de leiding via de koppende Gwaeron Stout. Na de pauze lag het breekpunt na een conflict tussen trainer Michel Langerak en Nizar Mekkaoui. Hij viel in, maar voerde volgens Langerak zijn taken niet goed uit. Mekkaoui ging verbaal de strijd aan met zijn trainer en vroeg om een wissel.

Of het daaraan lag zal nooit duidelijk worden, maar binnen een mum van tijd draaide AFC de rollen om. Via een eigen goal van doelman Mike van de Meulenhof en eentje van Daniël Zoutberg werd het 1-2. In de slotfase maakte Zoutberg er ook nog 1-3 van.

1C: FC Breukelen - Almkerk 2-2 (2-2). 1. Nick van Nieuwkerk 1-0, 9. Nikolay Mihajilov 2-0, 20. Steven Moleschot 2-1, 43. Jelle Stalenhoef 2-2.

Het begin van Almkerk was dramatisch. Binnen tien minuten keek het tegen een 2-0 achterstand aan. ,,Twee keer stonden we niet op te letten. Geen rugdekking, geen coaching en dan denk je daar gaat mijn bespreking”, aldus Van Seeters. Het vervolg leek onbegonnen werk maar de Brabanders richtten zich nog voor rust op. ,,Met schitterende doelpunten. We hadden zelfs voor rust nog 2-3 moeten maken”, vervolgde Van Seeters. In het tweede deel was een soort kick and rush maar goals kwamen er niet meer. Van Seeters: ,,Ik ben blij met de veerkracht die we toonden en de energie die we aan de dag legden. Dit geeft hoop voor de volgende wedstrijden.”

1C: Nivo Sparta - LRC Leerdam 1-1 (1-1). 14. Jordi Ruijsch 1-0, 23. Rick van Loo 1-1.

,,We zijn uiteindelijk blij met het puntje”, concludeerde Nivo Sparta-trainer Niels Blom na afloop van het inhaalduel. Hij zag zijn ploeg sterk beginnen en de score openen. Maar LRC kwam gelijk. ,,Dat gebeurde uit het niets”, vond Blom. Een botsing tussen Kevin Nikolov en Dennis van Meurs betekende het uitvallen van eerstgenoemde met een ogenschijnlijk nare kaakblessure. Bart Goesten raakte in de eerste helft nog de lat. Na de thee speelde Nivo, dat aanvoerder Frenk Schaap vanwege een schorsing miste, wat compacter. Kansen waren er aan weerszijden.

2F: Wilhelmina’26 – SVW 3-0 (1-0). 5. Vos 38. Bouman 2-0 90. Vos 3-0.

De Kanaries hebben zich in vier dagen tijd tot een stel reuzendoders ontpopt. Zaterdag ging Wieldrecht in eigen huis met 0-3 ten onder tegen de Wijk en Aalburgers, vanavond was het de beurt aan de koploper om het loodje te leggen. ,,We hebben meer dan verdiend gewonnen”, vond trainer Ron Laros. ,,Als het na een kwartier al 3-0 had gestaan, had daar niemand van opgekeken.” Na rust probeerde de ploeg uit Gorinchem het tij nog te keren. ,,Onze verdediging stond tegen die tikkie-takkievoetballers als een huis. In de omschakeling sloegen we keihard toe.” Laros gaat ondanks die twee monumentale zeges zeker niet de polonaise lopen. ,,In de tweede klasse F gaan koplopers makkelijk onderuit, onderin halen ze makkelijk punten. Je hebt er dus heel wat nodig om je te handhaven. Op dat vlak zijn we goed op weg.”

3D: GVV’63 – BLC 1-3 (0-1). 15. Gielis 0-1 46. Bouma 1-1 63. Mbungu 1-2 71. B. van den Berk 1-3.

Bijzonderheid: in het seizoen 2019/2020 had GVV’63 zijn laatste acht wedstrijden niet meer verloren – en toen gooide corona de boel overhoop. Vorig seizoen plakte de ploeg er nog eens vier wedstrijden zonder nederlaag aan vast voordat het virus het voetballen vloerde. En dit seizoen was de koploper al dertien duels het verliezen verleerd. BLC maakte daar in de 26e competitiewedstrijd een einde aan.

GVV-trainer Denny van Geffen vond het uiteraard jammer. ,,Maar ik ben er niet ziek van. Samen met BLC hebben we een kwalitatief prima wedstrijd gespeeld. We hebben er alles aan gedaan in dit intense potje. Dan mag ik mijn jongens niks verwijten. Bovendien troffen we in BLC een uitstekende tegenstander, die dodelijk was met het afronden van kansen.”

Danny Otterloo, trainer van de Bosschenaren, was uiteraard dik tevreden. ,,De eerste twintig minuten kwamen we heel sterk voor de dag. Na de rust hebben we goed vanuit de organisatie gespeeld. Toch hadden we het lastig met GVV, dankzij prima keeperswerk van Goof Damen bleven we overeind.” Pech was er voor Karma Sandro Tsang. ,,Vanaf twintig meter scoorde hij een wereldgoal, want de bal vloog via paal en lat net over de doellijn. Alleen had de scheidsrechter dat niet gezien.”

4F: Margriet – OSC’45 4-0 (3-0). 8. 1-0 38. 2-0 45. 3-0 46. 4-0. Bijzonderheid: in de 15e minuut mist Ilias Kaboutti een strafschop voor de ploeg uit Orthen.

Het eerste uur was OSC, dat samen met FC Drunen de laatste plaats deelt in de vierde klasse F, niet meer dan een rekwisiet tussen de kalklijnen. ,,We verloren zowat alle duels van een veel feller Margriet”, zag trainer Jeroen Beekwilder. ,,Het ontbrak bij ons aan wilskracht en inzet, al kregen we in het laatste deel van de wedstrijd meer de controle en enkele kansen.”