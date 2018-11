Zenuwen bij Altena-keeper Ronald Oskam ondanks bak ervaring

Vier jaar geleden zwaaide de Nieuwendijker af als bewaker van de drie aluminium palen. Niet zijn leeftijd speelde parten - hij was toen 35 jaar -, maar een gescheurde pees in een van zijn schouders belette hem om zijn werk als bewaker van het heiligdom nog fatsoenlijk en pijnvrij uit te voeren. Een jongen van de club, dus wilde hij Altena graag helpen. De vacature van keeperstrainer kwam vrij, Ronald Oskam (39) vulde die in.