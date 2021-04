Zes nieuwelingen, OJC Rosmalen heeft de selectie rond: ‘Er staat een mooie groep’

De technische commissie van OJC slaagde er verder in om het gros van de huidige selectie binnenboord te houden. ,,Daar zijn we uiteraard erg blij mee. Er staat in de breedte een mooie groep en er zijn weer diverse jeugdspelers doorgestroomd. Dat laatste is ook iets wat we uiteraard graag willen. Alleen met René Geerts zijn we momenteel nog in onderhandeling, maar de verwachting is dat ook hij bij OJC zal blijven”, stelt Willem Leushuis.