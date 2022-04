Zesde zege op rij voor Achilles Veen

Het houdt niet op met Achilles Veen. Het stijgt op de ranglijst met stip. Volgende week begint de strijd om de derde periode en gezien de vorm wordt de ploeg van trainer John Karelse onder de kanshebbers gerangschikt. Maat Karelse wil daar allemaal niet op in gaan. ,,We bekijken het maar van wedstrijd tot wedstrijd”, houdt de oefenmeester zich op de vlakte. Zijn team speelde in de eerste helft een gecontroleerde wedstrijd. ,,We waren heel goed aan de bal maar creëerde echter niet veel”, aldus Karelse. Hij zag wel rechtsachter Zain Moghal de 0-1 op het bord zetten. Na rust had Achilles het even lastig maar kreeg vervolgens wel drie of vier kansen om de 0-2 te maken. Dat lukte niet maar de thuisclub kwam wel langszij (1-1). Het was tenslotte Thomas Schilders die bij Achilles het verschil maakte. Ingevallen voor Sen Aerts strafte hij een fout van de Smitshoek keeper formidabel af door van grote afstand de 1-2 aan te tekenen. Een paar minuten later besliste hij de wedstrijd door de 1-3 voor zijn rekening te nemen.