Zeven feestbeesten van SVG vertoeven op festival in Amsterdam tijdens verloren wedstrijd tegen TVC

,,Het was een zeer sportieve wedstrijd op deze regenachtige zondagmiddag,’’ sprak SVG-trainer Pieter Elias. ,,Omdat wij zeven basisspelers misten, kozen wij ervoor om meer in te zakken en op de counter te spelen. Hierdoor had de tegenstander meer balbezit, maar kregen wij ook een aantal mogelijkheden.’’

,,De zeven ontbrekende basisspelers waren op een festival in Amsterdam,’’ voegde Elias eraan toe. ‘’Hierdoor maakten Emilio Couwenberg zijn debuut voor ons elftal en maakte Koen Schreurs, na anderhalf jaar met een blessure te hebben gezeten, zijn rentree in het team.’’

,,Al met al was het een leuke pot voetbal, waarin wij niet per se beter waren maar ook niet slechter,’’ sprak DVVC-trainer Suat Tasci. ,,Onze keeper, Tim Seegers, speelde een goede wedstrijd onder de lat. In de laatste minuten van de wedstrijd hield hij nog een prachtig schot van de tegenpartij tegen. Anders was het misschien wel 2-3 geworden.’’