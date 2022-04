ZIGO en Trinitas maken er een spektakelstuk van en spelen gelijk door rake penalty in blessuretijd van oud-prof Denissen

Derde klasse BHij speelde in Amerika en won al veel prijzen, maar speelt nu in de derde klasse bij ZIGO. Hans Denissen was al vaker dit seizoen belangrijk en vandaag haalde hij een punt binnen voor zijn ploeg. Diep in de blessuretijd benutte hij eens trafschop.

ZIGO – Trinitas 3-3 (1-1). 1. Zija Azizov 0-1, 25. Jason van Dongen (pen.) 1-1, 57. Mathew Wanner 2-1, 81. Harm van de Ven 2-2, 83. Job Viellevoye 2-3, 90+3. Hans Denissen (pen.) 3-3.

Trainer van ZIGO Antal Tooten sprak ondanks de late gelijkmaker over een wedstrijd waar ZIGO recht had op meer: ,,De hele eerste helft zijn we buiten de vroege tegengoal, waar we echt nog niet wakker waren, heer en meester geweest. Helaas duurt het lang voordat ons goede spel beloond wordt. Eigenlijk moeten wij gezien de kansen met drie doelpunten verschil de rust in, maar dat laten we na. In de tweede helft merk je nadat we op voorsprong komen dat Trinitas offensiever gaat spelen en wil forceren.” Over de gegeven penalty’s was veel ophef, maar Tooten geeft ook aan niet alles gezien te hebben: ,,De eerste strafschop die we krijgen vond ik moeilijk te beoordelen, maar naar mijn mening was in tweede instantie de penalty wel terecht. Het was overduidelijk hands.”

Trinitas rechtte dus de rug in de tweede helft, maar zag ook de winst aan hun neus voorbij gaan. Pierre van Berkel, trainer van Trinitas, laat zijn blik schijnen op de wedstrijd: ,,In de eerst helft ging het ondanks de vroege goal moeizaam. We konden niet omgaan met de lange ballen die ZIGO speelde. Het was een stevige wedstrijd, maar onderling werd er wel fair gevoetbald. Het is knap van ons wat we hebben weten te forceren. Echt de complimenten naar mijn ploeg.” Van Berkel had ook nog het nodige te zeggen over de scheids: ,,Naar mijn mening was de scheids vandaag enorm bepalend voor het wedstrijdverloop. Vooral de eerste penalty ben ik het niet mee eens. De scheids was geen thuisfluiter, maar floot voor beide teams de wedstrijd kapot. De late gelijkmaker zorgt ervoor dat de druiven extra zuur zijn voor ons.”

Baardwijk - TGG 1-0 (0-0). 75. Boezer 1-0.

Een collega van zijn werk was helemaal vanuit Amsterdam naar Waalwijk gereisd om Delano Boezer te zien acteren tussen de kalklijnen. Dan is het wel zo aardig als je dat op een sportieve wijze terugbetaalt. Boezer deed dat, uit een vrije trap schoot hij de bal op fraaie wijze tegen de touwen. ,,Het was de eerste van Delano uit een dood spelmoment dit seizoen”, zegt leider Jasper Werten. ,,Het doelpunt was eigenlijk te mooi voor deze wedstrijd. Die was niet om aan te zien. Boeit niet, voor ons is het momenteel veel belangrijker om uit de onderste regionen weg te komen.”

De problemen voor TGG stapelen zich op, met opnieuw een verlies voor de Bosschenaren. Dat ligt volledig aan de fitheid, zo ook vandaag, volgens trainer Ricardo Aguado. ,,We hebben een hele oude ploeg, waardoor het iedere week een enorme puzzel is om een fit team op te stellen. Mede hierdoor verlies je vandaag weer’’ , zei Aguado.

BVV – Waspik 3-0 (0-0) 51. Hubeek (e.d.) 1-0, 69. Sharif Lopez 2-0, 78. Paulo Barbosa 3-0, 84. Van den Hoven 3-1.

Waspik was de laatste weken aardig op dreef. ,,Maar vandaag haalden we ons niveau niet”, moest trainer Emiel Heefer tot zijn leedwezen constateren. ,,Al had het wel degelijk anders af kunnen lopen. In de beginfase kregen we volop kansen, maar onze schutterij had het vandaag ook niet.” Alsof dat nog niet genoeg was, schoot Wayne Hubeek de Bosschenaren naar een voorsprong. ,,Toen was het over en uit”, zegt Heefer. “Het zware programma van doordeweekse wedstrijden ging meetellen.”

Het gaat goed met BVV. De thuisploeg wint vandaag overtuigend en kruipen ze langzaam uit de degradatiezone. Maar volgens trainer Edwin Verdonk mogen ze nog niet te vroeg juichen, want het zit erg dicht op elkaar onderin. ,,We kijken het momenteel van week tot week. We willen niet te hoge verwachtingen opscheppen over onszelf en moeten gewoon punten pakken in de aankomende wedstrijden’’, zei Verdonk.

RWB – RKDVC 2-4 (0-3). 13. Storchart 0-1 34. Van Hulten 0-2 39. Pieterse 0-3 68. Ulusan 1-3 88. Adegeest 1-4 90. Ulusan 2-4.

Als je bij RWB gaat kijken, krijg je sowieso doelpunten te zien: de verdediging van de Tricolores is bepaald niet de sterkste linie. Ook tegen RKDVC ging het regelmatig mis. ,,Zo veel kansen heeft DVC niet gekregen, maar die ballen vallen wel binnen”, treurt trainer Larry van Ommen. ,,Na rust ging het een stuk beter, hebben we die helft gewonnen. Dat levert dus niks op.”

Vorige week zondag verloor RKDVC van BVV door zich in het eerste kwartier in slaap te laten sussen. ,,Vandaag deden we het anders”, zegt trainer Edwin van Wijk. ,,We zaten er bovenop. Het leverde een doelpunt op, en als bonus gingen we beter voetballen. Daardoor konden we voor de rust de wedstrijd al beslissen.”

Haarsteeg – FC Engelen 1-1 (0-0). 81. Slegers 1-0 90+7. 1-1. Rood: Damme van Haarsteeg.

Vlijmense Boys werd vorige week geklopt, ook tegen de nieuwe koploper, FC Engelen, zag het er lange tijd naar uit dat de blauw-witten weer een huzarenstukje uit zouden halen. Het venijn zat duidelijk in de staart. Erwin Slegers opende de score, drie minuten later kreeg Gijs Damme een rode kaart. ,,Toen zaten we verdedigend in de problemen”, zegt trainer Metin. Pas die in de extra tijd kwam Engelen langszij. Een domper? ,,Je baalt wel, natuurlijk. Eerlijk is eerlijk: vooraf teken je voor een punt.”

,,We hebben vandaag twee dure punten laten liggen’’, zegt FC Engelen-trainer Anthony Lurling. De wedstrijd miste volgens Lurling inzet en motivatie. Iets wat twee weken geleden ook al een pijnpunt was voor de Bosschenaren. De eerste helft was matig voor de uitploeg. Een knotsgekke slotfase zorgde toch nog een punt voor de koploper.

Nieuwkuijk – TSV Gudok 1-3 (1-1) 7. Van Dommelen 1-0, 35. Pepijn Louwer (pen.) 1-1, 53. Bas van Gisteren 1-2, 70. Pepijn Louwer 3-1.. Rood: Fitters van Nieuwkuijk.

Na de openingstreffer van John van Dommelen had Kuijk genoeg mogelijkheden om de stand uit te bouwen. Dat gebeurde niet, in de 34e minuut volgde een enorme domper. ,,De scheids gaf veel te makkelijk een pingel”, vond trainer Corné Verhoeven. ,,En dat werkte door bij de jongens.” Vlak na de hervatting kreeg Mitchel Fitters rood. ,,Dan wordt het tegenhouden. Maar binnen een paar minuten was het al raak. Toen was het voorbij.”

Ronald Boudewijn, trainer van Gudok, zag zijn ploeg bij concurrent Nieuwkuijk winnen. Achteraf spreekt de oefenmeester van een eenzijdig spelbeeld: ,,In principe hebben we de volle 90 minuten de overhand gehad. We kwamen weliswaar achter, maar we bleven voetballen. De strafschop die we krijgen kun je goedkoop noemen, maar een overtreding op een speler in de zestien waar de bal niet bij is, is ook een penalty. Nadat Nieuwkuijk een rode kaart krijgt is het helemaal makkelijk om de wedstrijd uit te spelen. Van gevaar hebben we dan ook niet kunnen spreken vandaag.”

Gilze – Vlijmense Boys 2-2 (0-1). 13. Paijmans 0-1 60. Mazurkiewicz 0-2, 75. Sander Oerlemans 1-2, 89. Joep van Eijck 2-2.

De thuisploeg van Jemery Buchly verliet na 90 minuten van het veld zonder winnaar. Gezien de kansen was dat niet nodig geweest, weet ook de trainer van Gilze: ,,Het vizier stond vandaag niet op scherp. Ondanks dat we vandaag sterk hebben verdedigd, gaan de enige twee kansen van Vlijmense Boys er wel in. Toch is een late gelijkmaker zoals deze wel altijd prettig.” Joep van Eijck maakte zich vandaag met een goal bij zijn debuut meteen geliefd. ,,Super gaaf voor zo’n jongen als hij beslissend is voor ons, het is hem gegund,” aldus Buchly.

In een heerlijke wedstrijd waarin beide ploegen alles gaven, ging het in het laatste kwart toch nog fout voor de Boys. ,,Zo wil ik niet zien”, zegt trainer Erik van Esch. ,,Gilze verdiende een punt. Het is aan onze doelman Matthew van Dommelen te danken dat we er nog iets aan overhouden.” Met de Boys gaat het wat minder. ,,Te veel blessures, allemaal jongens in de as.”