ZIGO handhaaft zich door winst op RWB, Waspik degradeert

ZIGO - RWB 2-0 (0-0) 75. Niels de Bont 1-0, 85. Michele Tafuni 2-0.

Moment van de wedstrijd: ,,We hebben dik verdiend verloren”, vond RWB-trainer Ruud van den Heuvel. ,,Kennelijk schatte onze concurrent voor de nacompetitie het belang van dit duel hoger in dan wij. Dat was teleurstellend.”

Dankzij de zege speelden de Tilburgers zich veilig. ,,Dat wij ons handhaven, is terecht”, zei ZIGO-coach Ercument Metin. ,,We speelden de voorbije weken goed, ook al zaten de resultaten niet mee. Dit is een goede afsluiter van het seizoen.”

Bijzonderheid van de wedstrijd: Volgens Metin was de RBW-doelman de man van de wedstrijd. ,,Hij pakte een paar geweldige ballen. Het doelpunt van Tim was ook onze derde doelpoging in dezelfde, kansrijke situatie.”

Doordat Waspik niet bij DESK geen punt pakte, mag RWB via drie nacompetitiewedstrijden trachten een ticket voor de derde klasse veilig te stellen. Komende zondag spelen de Tricolores thuis tegen Den Dungen.

DESK - Waspik 1-0 (1-0) 33. Djordi Smout 1-0. Rode kaart: 15de minuut Steven Krikken speler van DESK.

Moment van de wedstrijd: De rode kaart van DESK. ,,Toen gingen we erin geloven dat we ons toch nog zouden kunnen redden. De kansen hebben we gehad, maar afwerken was een probleem”, zag Waspik-trainer Eugène van der Heijden. Reactie van zijn collega Tom Heijkoop: ,,Kansen? Ik heb ze van Waspik niet gezien. Hoewel we lange tijd met tien man speelden waren we heer en meester.”

Bijzonderheid van de wedstrijd: Waspik degradeert naar de vierde klasse. Van der Heijden: ,,Ik ben ervan overtuigd dat we volgend seizoen weer om de prijzen mee gaan doen.”

Oosterhout – Baardwijk 2-2 (1-1) 3. Kevin Vissers 0-1, 27. Yamani el Aharchauo 1-1, 55. Yamani el Aharchauo 2-1, 74. Rob van Ravenstein 2-2.

Moment van de wedstrijd: ,,Uiteindelijk is het een teleurstellend seizoen geworden”, vond Baardwijk-trainer Emiel Heefer. ,,Voor de winterstop had niemand verwacht dat we het nog zo lastig zouden krijgen.”

Bijzonderheid van de wedstrijd: Bij Baardwijk zat de technische-staf de wedstrijd uit zonder zenuwen. ,,Gezien de standen bij de andere wedstrijden was al snel duidelijk dat we toch wel gingen redden”, aldus Heefer.

OVC’26 - Gilze 2-3 (0-2). 10. Rudy van Hoek (pen.) 0-1, 43. Daan Coppens 0-2, 49. Rudy van Hoek (pen.) 0-3, 60. Kenny Staps 1-3, 81. Kees Visser 2-3.

Moment van de wedstrijd: Na de snelle 0-3 - de tweede strafschop uit de wedstrijd - was OVC-coach Rob van der Kaaij, onterecht zo bleek, bang voor een afgang. ,,Toen gingen we één-op-één spelen met nog meer druk naar voren. Het is zonde dat we de 3-3 niet maken, dan waren we veilig geweest. Nu spelen we nacompetitie.”

,,We werden slordig na de 1-3 die zij maakten uit een vrije trap. Maar we kunnen met een goed gevoel de play-offs in”, aldus Gilze-coach Jeremy Buchly.