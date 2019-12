ZIGO-speler naar ziekenhuis met waarschijnlijk gebroken sleutelbeen na verlies tegen Groen Wit

Groen Wit - ZIGO 3-0 (2-0). Bijz. 70. directe rode kaart Mathijs Biggelaar (ZIGO).

Een wedstrijd om gauw te vergeten, zei ZIGO-trainer Rob van Belkom. ,,Wij konden niet de beleving en gedrevenheid brengen die we de voorbije weken, en zeker vorige week tegen SC Emma, wel brachten.”

Het meest bijzondere aan de wedstrijd was dat ZIGO de wedstrijd met negen spelers eindigde. ,,Eerst kreeg mijn keeper Mathijs een directe rode kaart voor het neerhalen van een doorgebroken speler. Later moest Rick Leemans naar de kant, maar toen had ik al drie keer gewisseld. Rick heeft mogelijk zijn sleutelbeen gebroken en ging meteen naar het ziekenhuis voor controle. De precieze ernst van zijn blessure is nog niet bekend.”

Bavel - Gudok 2-4 (1-2). 14. 1-0, 18. Kevin Kluijtmans 1-1, 30. Kevin Kluijtmans 1-2, 55. Pepijn Louer 1-3, 73. Rick van der Meer 1-4, 90+1. (pen.) 2-4.

De Tilburgers wonnen een niet al te beste wedstrijd op karakter, meende Gudok-trainer Ronald Boudewijn. ,,Zij gingen in de tweede helft drukken, maar gelukkig kwamen wij al snel op 1-3. Het was hard werken en zeker geen beste wedstrijd.”

Het meest bijzondere uit dit duel is dat promovendus Gudok na drie, op het oog zware, wedstrijden (Gilze en Oosterhout) ongeslagen is gebleven. ,,Bavel had weinig tegengoals gekregen en wij maken er bij hen vier. We zijn ongeslagen gebleven tegen drie goede ploegen en staan in de top vier”, aldus Boudewijn.

Gilze - Virtus 4-0 (1-0). 41. Willem van Eijck (pen.) 1-0, 55. Tom van Gestel 2-0, 70. Remco van Hoek 3-0, 85. Rick van den Dungen 4-0. Bijz.: twee directe rode kaarten voor Joshua Broeders en Franco Groenewegen (beiden Virtus, 50ste en 90+1 min.).

Een makkelijk zege, aldus Gilze-trainer Jeremy Buchly. ,,Wij zijn eigenlijk niet in de problemen gekomen. We hadden in de eerste helft vaker kunnen scoren ja, maar het was een makkelijke overwinning.”

Het meest bijzondere aan het duel was dat Virtus de wedstrijd met negen man eindigde. ,,Hun spelers gaven een kopstoot en scholden de scheidsrechter uit voor ‘mongool’”, aldus Buchly. ,,Die kopstoot-situatie heb ik niet goed gezien, maar ik vond hen gefrustreerd en niet slim spelen.”

Irene’58 - Be Ready 2-1 (0-1) 31. Stephan Huismans 0-1, 87. Merijn Martens 1-1, 90. Erwin Timmermans 2-1.