ZIGO wint belangrijke Tilburgse derby van OVC na voorzet die direct het doel in gaat

Moment van de wedstrijd: De 1-1 van De Bont, de ommekeer in de wedstrijd. ,,Mijn goal was bedoeld als voorzet. Gelukkig zat het ons een keer mee.”

Bijzonderheid van de wedstrijd: De aftrap vond een kwartier later plaats. Er was onder meer discussie over de volume van de lichtmasten. Ook was arbiter Hardenbol zijn horloge vergeten in het kleedlokaal.