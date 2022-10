Zijn gezin op de eerste plaats, voetballen op de tweede

Alleskun­ner Van Boxtel geniet bij VOAB: ‘Bij Willem II was het meer ieder voor zich’

Hij had bij Willem II in de jeugdopleiding kunnen blijven, maar Chiel van Boxtel koos bewust voor een terugkeer bij VOAB. Inmiddels is hij niet meer weg te denken uit de basis van de eersteklasser. Gisteren ging het uitduel in en met Erp nipt verloren: 2-1.

