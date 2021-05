Zijn leven draaide om voetbal, maar nu zorgt Sarto-coach Raeven vooral voor kwetsbare jongeren

Max Raeven kreeg na promotie naar de eerste klasse voor één seizoen dispensatie van de KNVB, omdat hij nog niet over de UEFA-A/TC I-licentie beschikte. Hij was van plan om dat papiertje te halen. Alles was geregeld en Raeven zou stagelopen bij tweededivisionist ASWH. Uiteindelijk zorgde corona ervoor dat hij een andere keuze maakte, waardoor hij na dit seizoen bij Sarto moet vertrekken.