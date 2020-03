Zilveren Schoen: negen topschutters op plek negen

Martin de Laat (Zwaluw VFC), Samuel Hartgers (Wilhelmina’26), Anwar Tuithof (TOP), Koen van de Otterlo (SV Reeshof), Jeffrey Molhoek (Sleeuwijk), Thijmen Gerringa (Haaften), Emiel van der Sanden (Erp) en Mounir Hadouir (CHC) staan allemaal in de top tien van het topscorersklassement van het Brabants Dagblad. En allemaal hebben ze precies vijftien punten bijeen geraapt, want ze scoorden of 10 keer in de tweede klasse of hoger, of vijftien keer in de derde of vierde klasse.