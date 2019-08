Zinderende opening Blauw Geel’38

De mannen uit Zeelst begonnen wel ijzersterk aan de wedstrijd. Het was niet gek geweest als UNA op voorsprong was gekomen. Toch opende Blauw Geel de score. Koen van der Zanden deed dat na iets meer dan een halfuur spelen, op het moment dat de thuisploeg meer en meer in de wedstrijd kwam.

Van Casteren: ,,We hebben door heel gedisciplineerd te spelen voor een verrassing gezorgd. Aan de bal moeten we nog wel beter. Onder druk uit voetballen, bijvoorbeeld. Toch ben ik erg tevreden over het team. Ben van den Nieuwenhof mag je best noemen. Hij is eerstejaars A-junior nu, staat voor het eerst in de basis, scoort en geeft een assist. Dan ben je wel een baasje.”