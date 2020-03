Zion Krauweel doet het voor Sparta’30 in Tilburg dunnetjes over

3D ZaterdagZo scoort een speler nog niet in de competitie en zo schiet hij drie mooie doelpunten in zeven dagen binnen de palen. Dit was de realiteit voor Sparta’30-speler Zion Krauweel.

TSVV Merlijn – Sparta’30 0-3 (0-2) 25. Zion Krauweel 0-1, 35. Remco van der Heijden (pen.) 0-2, 60. Anrico Visser 0-3.

Zion Krauweel scoorde vorige week bij MVV’58 twee schitterende doelpunten, de eerste van dit seizoen in de competitie. In Tilburg deed hij het nog eens dunnetjes over, zag trainer Mark van Noorloos. “Met een volley vloog de bal diagonaal in de verre hoek. Een geweldig doelpunt.” Geweldig was ook de teamspirit, meende de oefenmeester. “Vorige week lieten we dat tegen MVV’58 al zien, leverde dat slechts een puntje. In Tilburg hebben we weer die mouwen opgestroopt, Merlijn helemaal niet in hun spel laten komen.”

Joop Verzijl, trainer van Merlijn, vond dat Sparta’30 het slim had aangepakt. “We willen graag de bal rond laten gaan, tempo spelen. Dat haalde die ploeg eruit. Met slimme overtredingen, talmen bij spelhervattingen.”

Haaften – Zwaluwe 1-3 (0-3) 14. Joey Konings 0-1, 25. Pim Schonk 0-2, 30. Pim Schonk 0-3, 51. Danny Verwolf 1-3. Rood: 52e minuut Rens van Lonkhuizen van Zwaluwe.

Haaften kwam er eigenlijk niet aan te pas. “Zwaluwe heeft ons tactisch overtroefd”, vond trainer Bart Fransen. “Hoe? Dat ga ik je niet vertellen, dan gaan andere ploegen dat kopiëren.”

MVV’58 – BLC 1-1 (1-1) 30. Jori Pallada 0-1, 31. 1-1.

Een inhaalprogramma, gevolgd door carnaval. Bij BLC betekende dat het trainen nagenoeg van het programma was geschrapt. “Twee keer in de laatste drie weken”, had trainer John Huisman uitgerekend. “Donderdag ook niet, was bijna iedereen nog ziek, zwak en misselijk van carnaval. Dan kun je dus geen spektakel verwachten.”

GDC – NEO’25 2-0 (1-0) 30. Justin Youell 1-0, 75. Tom van Rijswijk 2-0.

GDC staat bovenaan, dat is knap met een ploeg zonder echte uitblinkers. Wat ook heel knap is: heel veel doelpunten komen die NEO’25 of de tegenstander scoort komen op Twitter terecht. Dat is te danken aan Jurjen van Caem, die met zijn camera alle bewegingen volgt. De twee treffers van GDC waren fraai, beide afgeslagen ballen uit een hoekschop. Eerst ramde Stefan Storchart de bal tegen de lat, Justin Youell reageerde attent. Na rust prikte Tom van Rijswijk fraai raak. “Voetballend was het niet geweldig”, vond trainer Edin Curic, “maar op basis van strijd en effectiviteit hebben we dik verdiend gewonnen.” Aardige bijkomstigheid: GDC pakte de tweede periode. Maar dat moet, zo meent Curic, niet meer dan een troostprijs zijn. “We streven een groter doel na.” Het kampioenschap dus. Heel reëel: door het puntenverlies van ONI en BLC staat GDC zeven punten voor.

Stefan Brok, trainer van NEO’25, berustte in de nederlaag. “GDC is een oerdegelijke ploeg. Daar behaal je alleen een resultaat tegen als je top bent. Dat waren we niet. We blaften alleen maar.”

ONI – GVV’63 1-3 (0-3) 4. Maverick van Maaren 0-1, 11. Jeffrey van der Meijden (pen.) 0-2, 44. Michel Kooijman 0-3, 67. Yesse Gire 1-3.

De ploeg klapte er vanaf het begin op. En dat betaalde zich binnen elf minuten uit met twee doelpunten. Toen vlak voor rust Michel Kooijman er nog eentje bij prikte, lag ONI definitief op zijn rug. Alleen bij een nederlaag van GDC had GVV’63 de tweede periode ingepalmd. Dat gebeurde niet. Trainer Denny van Geffen zat er niet mee. “We doen het gewoon hartstikke goed. Uit de laatste negen wedstrijden hebben we 22 punten gepakt.”

SV Capelle – NOAD’32 1-4 (1-1) 38. Delano Wilschut 0-1, 43. Afonso Ndongala 1-1, 59. Remy Schouwenaar 1-2, 90+2. Julian Vos 1-3, 90+3 Stefan van Herwijnen 1-4.

Een wedstrijd waarin ruststand en eindstand niet met elkaar correspondeerden. “In de eerste helft hadden we bijna niks te vertellen”, vond Capelle-trainer Antoin van Pelt, “en toch maakten we vlak voor de thee gelijk, een doelpunt van Afonso Ndongala.” Erna, met het invallen van Quinten van Caem, kwam er meer schwung in het elftal van blauw en wit. Dat leverde kansen op, maar de beste werd op de doellijn voor Jeroen Verschuren onschadelijk gemaakt. Het had de treffer van Remy Schouwenaar geneutraliseerd. In de extra tijd sloeg NOAD’32 nog twee keer toe. “De uitslag was behoorlijk geflatteerd”, vond Anton de Waal, pr-man van de Wijk en Aalburgers.

Vuren – BZC’14 4-2 (2-0) 8. Bas van der Vliet 1-0, 27. Bart Muilenburg 2-0, 60. Björn Paul 3-0, 62. John van Balen 3-1, 82. Bas van der Vliet 4-1, 86. John van Balen 4-2.