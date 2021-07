Zo ziet de competitie-indeling voor het seizoen 2021-2022 eruit in het Oost-Brabantse amateurvoetbal

Royston Drenthe vrijgespro­ken: Niet bewezen dat in auto gevonden 176.500 euro werd witgewas­sen

3 maart Royston Drenthe is door de rechtbank in Breda vrijgesproken in een witwaszaak. De 33-jarige oud-prof, die afgelopen anderhalf jaar uitkwam voor Kozakken Boys, zou volgens justitie twee jaar geleden 176.500 euro hebben witgewassen. De rechter ziet daar echter onvoldoende bewijs voor.