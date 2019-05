Zo ziet het definitieve nacompetitieschema er uit voor de amateurclubs

Vierde klasse C Be-Ready verliest ultiem kampioens­du­el maar pakt tóch de titel in de vierde klasse

26 mei Be-Ready is er in een wedstrijd bij directe concurrent RFC in geslaagd om de titel in de vierde klasse C te pakken. Be-Ready stond drie punten voor op RFC en had ook een beter doelsaldo (+48 om +45). Alleen een overwinning van meer dan 2-0 kon RFC de titel bezorgen. Het werd 1-0.