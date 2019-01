Zoektocht naar een goalgetter bij Blauw Geel’38

Vrij voor het doel, bal voor het inschieten. Over gejaagd. Het zijn van die momenten waarop je wel door de grond kan zakken. Joey Hellstern kan er tegen JVC Cuijk over meepraten. Mede door zijn misser komt Blauw Geel'38 niet verder dan 0-0. Het is al een paar weken zo dat het team uit Veghel moeite heeft met scoren. Dat moet toch echt anders.

,,Of je nu spits bent of moeder van drie kinderen, iedereen knalt zulke kansen binnen", merkt trainer Niels van Casteren van Blauw Geel'38 na de wedstrijd op. Hij is teleurgesteld, net als aanvaller Hellstern en zijn ploeggenoten. Ook de spelers van JVC Cuijk hadden op meer gerekend. Tim Rerimassie verslikt zich een kwartier voor tijd in de bal, haalt zijn tegenstander neer en krijgt de directe rode kaart. ,,Nogal naïef", meent Van Casteren.

JVC-trainer Ferdi Akankan (oud-Blauw Geel-speler) ruikt dan bloed. Zijn team valt aan en schiet zelfs nog op de paal. Zijn collega van de ploeg uit Veghel raakt alleen niet in paniek. Toch wisselt hij aanvallend. Blauw Geel'38 denkt de hele wedstrijd al aan de zege, want JVC Cuijk stelt met name voor rust teleur. De thuisploeg krijgt kans na kans. ,,Ik denk dat zij God wel 27 keer bedankt hebben dat het halverwege 0-0 stond", denkt Van Casteren. De bezoekers zijn één keer in de veronderstelling dat ze scoren. Doelman Brahim Zaari haalt de bal van de lijn. Drie kwartier later is ondanks alle goede bedoelingen nog steeds niet gescoord.

Kaarten

Hoe dat dan kan? Simpel. Niet alleen Hellstern schiet de bal er niet in, ook onder meer Sander Egmond en Rick Polman laten levensgrote kansen schieten. ,,Op een gegeven moment gaat dat aan ons knagen", meent Hellstern. ,,Misschien moeten we donderdag na de training langer trainen in plaats van een potje kaarten en bier drinken. Of dan maar over scoren praten. Ach, ik weet zeker dat we kunnen scoren, maar soms vergeten we dat."

Hij heeft zelf nog niet eens vijf keer gescoord dit seizoen. ,,Ik zou liever in de spits staan", erkent de aanvaller. ,,Maar ik weet ook dat de trainer de keuze maakt." Die wil wel kwijt dat hij geen reden ziet tot wijzigingen aanbrengen. ,,Als we slecht zouden spelen en geen kansen zouden krijgen, zou ik dat overwegen. Nu doen we het gewoon prima, op scoren na."

Er waren tijden dat Alexander Mols de ene na de andere bal in het netje schopte. De oud-prof van FC Den Bosch stopte vorig seizoen. ,,Heimwee naar hem is een groot woord", zegt Van Casteren desgevraagd. ,,Ik denk ook niet dat het zin heeft hem terug te vragen. Hij heeft gekozen voor zijn maatschappelijke carrière."

Hij is al wel vast met een schuin oog aan het kijken naar volgend seizoen. ,,Voor nu houd ik vertrouwen in mijn voetballers. Het hoeft geen geheim te zijn dat we een speler er bij willen die makkelijk scoort."