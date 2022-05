Zoon doet Vlijmense Boys-coach pijn in strijd om het kampioenschap: ‘Hij is mijn alles, maar vandaag even niet’

Nieuwkuijk-assistent Roy Fitters zag vooral een overheersend Nieuwkuijk, geheel in lijn met de score. ,,We hebben de wedstrijd in de eerste twintig minuten volledig afgebluft en controle gehouden in de derby. Complimenten voor de ploeg, want naast de sterke eerste twintig minuten zijn we de rest van de wedstrijd geen moment in gevaar geweest.”