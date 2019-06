Zoon faalde niet bij NEO’25, dus pa ook niet

In september zijn er twee competitiewedstrijden gespeeld, NEO’25 heeft er niets aan overgehouden. Twee doelpunten voor, acht tegen. Nog meer ellende: na het eerste duel is doelman Kevin Akkermans geblesseerd geraakt en zijn stand-in Tom Smit heeft in het duel met SC Everstein niet zijn beste dag. Trainer Stefan Brok besluit in te grijpen en gooit de week daarop zijn pas 17-jarige zoon Sam tegen RFC voor de leeuwen. Dat kan helemaal verkeerd uitpakken – als de zoon faalt, faalt ook de vader – maar dat gebeurt niet.