Zouthane als speler/coach terug bij FCK De Hommel

,,Het deed me pijn om FCK De Hommel de afgelopen twee seizoenen te zien aftakelen", zo licht Zouthane (35) zijn naderende terugkeer toe. Tussen 2012 en 2014 speelde de Eindhovenaar al bij FCK De Hommel, waar hij in 2013 als aanvoerder nog de KNVB-beker omhoog mocht houden. Inmiddels heeft Zouthane hele andere doelen met zijn toekomstig werkgever. ,,Allereerst wil ik de club weer op de kaart zetten. FCK De Hommel hoort in de eredivisie thuis en we gaan er alles aan doen om dat te bewerkstelligen", zo verzekert de balvirtuoos.

Zouthane voerde als toekomstig trainer van FCK De Hommel de afgelopen tijd al de nodige gesprekken met spelers en kan bevestigen dat Karim Bali en Najib el Allouchi ook komend seizoen bij de club actief zullen zijn. ,,Daarnaast komen er een aantal andere versterkingen bij. Dat is nodig, want ik wil graag een selectie die vol voor het kampioenschap gaat." Daarover gesproken; de goedlachse Eindhovenaar is er nu al honderd procent zeker van dat FCK De Hommel komend seizoen de titel pakt in de eerste divisie b. ,,Want wij hebben straks een elftal dat ook in de eredivisie bovenin mee kan draaien", weet Zouthane alvast.