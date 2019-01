Zuilichem en Well kennen slechte hervatting, ASH haalt uit

zaterdag 4DOok in 4D ging de bal zaterdag weer rollen. Al werden twee duels afgelast. Voor Zuilichem en Well was het geen fijne start van 2019.

Zuilichem – MVV’58 1-2 (0-0). 54. Michel Kooijman 1-0, 74. Morris van den Brink 1-1, 90. 1-2. Rode kaart: 65. Grensrechter (MVV’58).

Moment van de wedstrijd: De gelijkmaker van MVV’58. ,,Tot die tijd was het eenrichtingsverkeer”, vertelde Zuilichem-trainer Nabil Bouchlal. ,,Na de gelijkmaker kantelde het duel. We hebben veel kansen nodig om te scoren en dat breekt ons op.”

Bijzonderheid van de wedstrijd: Na 65 minuten kreeg de grensrechter van MVV’58 een rode kaart. ,,Een speler van ons was met de linksback van MVV’58 in duel”, zei Bouchlal. ,,Ze kwamen buiten het veld terecht en kwamen tegen de grensrechter aan, die trapte na. Er ontstond even wat gedoe, maar nadat hij rood kreeg en was vervangen voor een nieuwe grensrechter konden we weer verder spelen.”

ASH – Noordeloos 5-0 (2-0). 20. Marijn Hak 1-0, 45. Arjan van der Meijden 2-0, 61. Marijn Hak 3-0, 74. Marijn Hak 4-0, 82. Jens Duizer 5-0.

Moment van de wedstrijd: De 1-0 van Marijn Hak. ,,Tot die tijd voetbalde Noordeloos beter dan ons en kregen ze de beste kansen”, vond ASH-trainer Ron Laros. ,,Na het doelpunt kregen we vleugels en leken zij geknakt.”

Bijzonderheid van de wedstrijd: ASH hield voor het eerst dit seizoen.

Well – Kerkwijk 0-2 (0-1). 23. Michel van den Hanenberg 0-1, 66. Michel van den Hanenberg 0-2. Rode kaart: 70. Leon Pigmans (Well).

Moment van de wedstrijd: Well startte slap, maar kwam na een half uur beter in de wedstrijd. ,,Na rust begonnen we wel scherp en kregen we twee kansen op de gelijkmaker”, zag Well-trainer Manuel Langendoen. ,,Maken we die, dan loopt het anders. Nu moesten we forceren, maar we missen het vermogen om te scoren.” Danny Keijnemans raakte de paal en Barend Blom zag dat de doelman van Kerkwijk Bas van Hemert uitstekend redding bracht op zijn inzet.

Kerkwijk-leider Marc de Bijl vond het tweede doelpunt van Michel van den Hanenberg het moment van de wedstrijd. ,,Het was een wonderschone volley die in de verre hoek viel.”

Bijzonderheid van de wedstrijd: Langendoen zat voor het eerst op de bank als coach van Well, hij is de opvolger van Edwin van de Braak. Langendoen zag dat zijn ploeg twintig minuten voor tijd met tien spelers verder moest na een rode kaart voor doelman Leon Pigmans. De sluitpost maakte hands. Zijn vervanger was Jochen Bouman die terugkeerde na een blessure.

Lekvogels – Brakel 0-0 (0-0). Rode kaart: 40. Andor van Andel (Brakel, twee keer geel).

Moment van de wedstrijd: Brakel moest al in de eerste helft met tien man verder, nadat Andor van Andel zijn tweede gele kaart kreeg. Voor Brakel-trainer Hans de Jong was dat niet het moment van de wedstrijd, maar de reactie van zijn team daarop. ,,Het was de eerste keer dit seizoen dat we met zijn tienen verder moesten. En dan ook nog tegen Lekvogels, één van de betere ploegen in onze klasse. We zijn geen moment in de problemen geweest, met de teamgeest zit het goed.”

Bijzonderheid van de wedstrijd: ,,We kunnen Europa in”, zei De Jong met een lach. Zijn ploeg wist tijdens de voorbereiding in Praag met 1-7 van een Praagse amateurclub te winnen. ,,We hebben niet de zon op gezocht, maar de kou. Het was daar nog kouder dan hier, dus we hebben geen omslag qua temperatuur hoeven maken. We hebben weer een mooie basis gelegd, al is dat voor deze groep niet nodig. Het zit sowieso al goed. Ze laten het ook in deze omstandigheden met tien man weer zien. In de competitie zijn we nu twaalf duels ongeslagen.”

Rhelico – Herovina werd afgelast.