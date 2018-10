Zuilichem stunt, Kerkwijk en Lekvogels zorgen voor spektakelstuk

Zuilichem rekende zaterdag af met Groot Ammers. Well was te sterk voor ASH. RKVSC kon geen vuist maken tegen Leerdam Sport'55.

Zuilichem - Groot Ammers 1-0 (0-0). 83. Max van Zanten 1-0. Rode kaart: 67. Nando Odems (Groot Ammers) 2x geel.

Moment van de wedstrijd: De rode kaart voor Groot Ammers-middenvelder Nando Odems. Daardoor had Zuilichem een mannetje meer op het veld staan en kon het meer druk gaan uitoefenen.

Bijzonderheid van de wedstrijd: Zuilichem is de eerste ploeg in de vierde klasse D die erin is geslaagd om koploper en titelfavoriet Groot Ammers te verslaan.

Well - ASH 3-1 (2-0). 21. Niels Kraaij 1-0 (pen.), 36. Thomas van Zeelst 2-0, 48. Jan LIndhout 3-0, 87. Folkert van der Werf 3-1. Rode kaart: 19. Peter van Herk (ASH).

Moment van de wedstrijd: De kopbal van Thomas van Zeelst die op de doellijn met de hand werd gepareerd door ASH-verdediger Peter van Herk volgens Well-coach Edwin van de Braak. Dat leverde Well een strafschop op (benut door Niels Kraaij) en een overtalsituatie op het veld. ,,Binnen tien seconden verloren we een speler en lag de bal op de stip. Dat was wel het kantelpunt van het duel”, baalde ASH-coach Ron Laros.

Bijzonderheid van de wedstrijd: Well pakte op eigen veld de eerste seizoenszege. ,,De afgelopen thuiswedstrijden speelden we telkens al vrij aardig. Vandaag hebben we ons goede voetbal daadwerkelijk in drie punten omgezet”, aldus Well-trainer Edwin van de Braak.

RKVSC - Leerdam Sport’55 0-2 (0-2). Reynaldo Zandhuizen 0-1, 27. Reynaldo Zandhuizen 0-2.

Moment van de wedstrijd: De 0-2 van Leerdam Sport-aanvaller Reynaldo Zandhuizen. Daarmee was het duel beslist.

Bijzonderheid van de wedstrijd: Bij rust was het duel al beslist. RKVSC kon geen vuist maken tegen de bezoekers uit Leerdam.

Herovina - Brakel 2-3 (0-1). 24. Jasper Gouda Quint 0-1, 54. Sten Pijlman 0-2, 86. Jeffrey van der Meijden 1-2 (pen.), 90+9. Coen de Ridder 2-2, 90+14. Sten Pijlman 2-3.

Moment van de wedstrijd: De winnende goal van Brakel-spits Sten Pijlman. Die maakte hij diep in de extra tijd dankzij zijn specialiteit: een vrije trap.

Bijzonderheid van de wedstrijd: De arbiter van dienst was volgens Herovina-coach Glenn Calor én Brakel-coach Hans de Jong compleet de weg kwijt. De extra tijd bedroeg zestien minuten terwijl de leidsman liefst twaalf gele kaarten gaf voor de meest onnozele dingen. ,,Dat was totaal niet volgens het wedstrijdbeeld”, vond Hans de Jong. Ook Glenn Calor was met stomheid geslagen door het optreden van de arbiter. ,,Ik vraag mezelf nog steeds af waarom die beste man er in godsnaam zestien minuten bij trok”, stelde de Herovina-trainer.

Lekvogels - Kerkwijk 5-5 (4-1). 6. 1-0, 17. 2-0 (pen.), 23. 3-0, 35. 4-0, 41. Jorel Helderman 4-1 (pen.), 54. Jorel Helderman 4-2, 57. 5-2, 65. Bart de Waal 5-3, 74. Bart de Waal 5-4, 81. Michel van den Hanenberg 5-5.

Moment van de wedstrijd: Kerkwijk-leider Marc de Bijl was negentig minuten lang getuige van een werkelijk knotsgekke wedstrijd. ,,Onze eerste helft was niet om aan te gluren”, stelde De Bijl. ,,Alles wat we fout konden doen, ging ook daadwerkelijk mis. Ballen zomaar inleveren bij de spitsen van Lekvogels, enzovoort. Na de 5-2 van Lekvogels dacht ik dat het een kansloze middag ging worden, maar ineens knokten we onszelf terug. Ongelooflijk. Dit heb ik nog niet eerder meegemaakt zo.”