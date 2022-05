Zuur slotakkoord voor GRC 14

Koen van Baardwijk was bij GRC 14 de grote schlemiel. Hij miste in de allerlaatste minuut een strafschop nadat hij eerder in de wedstrijd vanaf de elfmeter wel doeltreffend was. ,,Heel zuur. Wat zit het toch tegen. We dachten nu valt het kwartje eens onze kant uit. Maar helaas”, aldus een aangeslagen GRC 14-trainer Piet de Kruif. ,,Zo lang Koen bij GRC 14 speelt, heeft hij nog nooit een strafschop gemist.” GRC 14 blijft daardoor op de laatste plaats. De Kruif: ,,We zullen in de laatste drie wedstrijden vol aan de bak moeten. Maar we geloven er nog in.”