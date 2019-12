Zwaluw VFC, ODC en CHC winnen met monsterscores: 8-3, 8-1 en 8-0

Zondag 3cHet was het weekend van de monsterscores in de derde klasse c. Maar liefst drie ploegen wonnen met acht doelpunten.

Zwaluw VFC - BVV 8-3 (5-2). 9. Dani van der Putten 0-1, 14. Dani van der Putten 0-2, 18. Rick de Windt 1-2, 19. Tommy Kreté 2-2, 25. Tommy Kreté 3-2, 35. Rick de Windt 4-2, 43. Martin de Laat 5-2, 48. Halim Daoudi 5-3, 56. Otis Lalihatu 6-3, 72. Martin de Laat 7-3, 88. Martin de Laat 8-3.

,,Het is heerlijk om momenteel bij Zwaluw VFC te spelen. Vandaag had met wel 14-3 kunnen worden”, vertelde Zwaluw VFC-middenvelder Tommy Kreté enthousiast. BVV leed alweer zijn achtste nederlaag van het seizoen en blijft hekkensluiter.

ODC - Baardwijk 8-1 (3-0). 24. Lennart Sannen 1-0, 29. Sjoerd van Lokven 2-0, 39. Just van Wijk 3-0, 54. Tom Sleenhoff 3-1, 63. Lennart Sannen 4-1, 63. Joep van der Meijden 5-1, 70. Lex van de Biggelaar 6-1, 87. Sjoerd van Lokven, 90. Mark Verhagen 8-1.

,,Het ging lekker vandaag. Toch zag het er in eerste instantie niet naar uit dat we zo’n grote uitslag neer gingen zetten. Het eerste halfuur stonden we flink onder druk. Wel was ons rendement erg hoog, waardoor het bij rust al 3-0 stond”, zag ODC-coach Carlo Vorstenbosch.

CHC - Nieuwkuijk 8-0 (2-0). 38. Nick van Bijsterveld 1-0, 45. Glenn Kusters 2-0, 55. Younes Hadouir 3-0, 74. Younes Hadouir 4-0, 76. Fayssel el Ghamarti 5-0, 78. Anouar Hadouir 6-0, 84. Kevin Kuiper 7-0, 86. Kevin Kuiper 8-0.

Koploper CHC revancheerde zich voor de 2-3 thuisnederlaag van afgelopen week tegen ODC. ,,Ik heb mijn spelers gevraagd om vandaag vooral met voetbal bezig te zijn en niet met zaken waardoor je tegen een kaart kunt oplopen. Dat hebben de jongens uitstekend opgepakt”, concludeerde CHC-coach Fatah Hadouir.

Vlijmense Boys - DSC 2-0 (1-0). 41. Jerre Geerts 1-0, 86. Marco van Bijnen 2-0.

,,We hebben geen recht gehad op een punt vandaag. Als team presteerden we ondermaats”, constateerde DSC-coach Roland Timmermans.

TGG - FC Engelen 0-0. Rode kaart: 67. Kevin de Jong (TGG).

TGG-coach Ricardo Aguado: ,,We hebben voor rust het betere van het spel en een aantal kansen gehad. Na de rode kaart voor Kevin de Jong was het bikkelen geblazen en bleven we als collectief overeind.”

FC Engelen-coach Anthony Lurling: ,,De meeste haalden bij ons hun niveau niet. Dat is balen, want met wat meer gogme en nauwkeurigheid hadden deze wedstrijd absoluut kunnen winnen.”

RKDVC - DVG 3-1 (2-0). 36. Thomas Fitters 1-0, 38. Thomas Fitters 2-0, 73. Bas van Houtum 2-1, 90. Ramon Kok 3-1.

,,Voor rust speelden we niet best en gaven we twee goals veel te simpel weg. Na wat omzettingen ging het tijdens de tweede helft stukken beter en konden we veel meer druk uitoefenen. Helaas bleef een gelijkmaker uit”, aldus DVG-coach Hans Lathouwers.

Trinitas Oisterwijk - Haarsteeg 1-2 (1-0). 30. Lucas Mallens 1-0, 71. (pen.) 1-1, 83. 1-2. Bijz.: 49. Dennis van Berkel (Trinitas) mist penalty.

De gifbeker is nog niet leeg voor Trinitas. ,,Op de resultaten na gaat alles goed bij Trinitas”, aldus trainer Pierre van Berkel. ,,We gaven weinig weg en speelden bijna een gewonnen wedstrijd. Dit is heel zuur.”