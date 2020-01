Zwaluw VFC-speler krijgt rood na afloop van wedstrijd na commentaar op scheidsrechter

Zwaluw VFC – RKDVC 2-3 (1-2) 35. Ray Kivits 0-1, 41. Martin de Laat 1-1, 45. Roy Lamers 1-2, 63. Otis Lalihatu 2-2, 86. Thomas Fitters 2-3.

Vlak na afloop van het duel ging Zwaluw-aanvaller Julius Emmanuel verhaal halen bij de scheidsrechter over een aantal beslissingen die in zijn ogen niet terecht waren. Dat moest de aanvaller bekopen met een direct rode kaart. ,,Dat is flink balen, want die zijn we nu dus een aantal weken kwijt”, aldus Zwaluw VFC-coach John Laponder.

Vorige week een ontuisterende nederlaag bij TGG, deze keer werd nummer twee Zwaluw geklopt. ,,We kunnen goed voetballen, dat weten we heel goed”, zegt trainer Edwin van Wijk. ,,Maar het elke week laten zien, dat is het probleem. Vandaag was het spel prima, we gingen voor elkaar door het vuur. Dat moet geen incident zijn, maar structureel gebeuren. Nu staan we voor een mooie uitdagingen: na Zwaluw komen de drie beste ploegen op dit moment op ons pad. Laat dus maar zien dat je daar tussen past, bij de beste vijf in 3C.”

ODC - TGG 1-1 (0-0). 57. Tijn Boons 1-0, 90+8. Coen Burg 1-1 (pen.).

,,Uiteraard is het zuur om diep in de extra tijd nog een goal tegen te krijgen. We werden steeds naar achteren gedrongen en moesten teveel gaten dicht lopen”, sprak ODC-aanvaller Sjoerd van Lokven.

,,Op basis van ons vertoonde spel was een punt zeker verdiend. We blijven onze goede reeks voortzetten en hebben nog kans op de tweede periode”, vertelde TGG-doelman Coen Burg.

CHC - DVG 2-0 (1-0). 43. Glenn Kusters 1-0, 89. Younes Hadouir 2-0. Bijz.: Bas van Houtum (DVG) mist pen. in 31e minuut.

,,We hebben ons kranig geweerd tegen de koploper. Ik heb mijn spelers na afloop ook een compliment gegeven. Het is jammer dat we niet hebben weten te scoren, want kansen hebben we zeker gehad”, sprak DVG-coach Hans Lathouwers.

,,We zitten nog niet op ons normale niveau, omdat we nog niet veel hebben getraind en onze voorbereiding wat stroef is verlopen. Uiteraard is het lekker dat je vandaag meteen de eerste wedstrijd na de winterstop wint”, constateerde CHC-coach Fatah Hadouir.

DSC - BVV 2-0 (0-0). 49. Roy van Beurden 1-0, 57. Menno van de Griendt 2-0.

,,Ons veldspel zag er tot de zestigste minuut goed uit. Na de 2-0 van DSC knakte er iets en ging het een stuk moeizamer. Natuurlijk is het zuur dat je verliest, maar hier kunnen we mee verder”, sprak BVV-coach Peter Burg.

,,Conditioneel stonden we er na rust beter op dan BVV en konden we wat vrijer voetballen”, zag DSC-coach Roland Timmermans.

Baardwijk - FC Engelen 0-4 (0-2). 35. Luca Schrier 0-1, 44. Twan Passon 0-2, 47. Osman Bostanci 0-3, 89. Quinten Vorstenbosch 0-4.

,,Het was misschien een ongustig moment om Baardwijk te treffen met een trainerswissel en een nieuwe start. Ze klapten er ook vol op. Uiteindelijk hebben we op de juiste momenten toegeslagen”, aldus FC Engelen-coach Anthony Lurling.

De uitslag doet vermoeden dat Baardwijk zich net als in de laatste wedstrijden voor de winterstop zich heel makkelijk naar de slachtbank liet voeren. Niets was minder waar, zegt trainer Senad Hadzic, de opvolger van de ontslagen Emiel Heefer. ,,De jongens hebben afscheid van dat verleden, zijn fris gestart. We hadden er veel meer uit kunnen halen. Tot de 1-0 kregen we drie grote kansen, we benutten ze niet. En door drie persoonlijke fouten, soms zelfs blunders, hebben we Engelen in het zadel geholpen. Dan nog: eindelijk konden de spelers met de rug gerecht weer de kantine inlopen: ze hebben werkelijk alles gegeven.”

Vlijmense Boys – Haarsteeg 5-1 (1-1) 38. Ayoub Bakkali 1-0, 44. Mathieu Schellekens 1-1, 56. Nick Pijnenburg 2-1, 81. Robin van Weert 3-1, 85. Nick Pijnenburg 4-1, 90. Wesley Paijmans 5-1.

Nick Pijnenburg had pas twee keer tegen de aartsrivaal gespeeld. Tweemaal ging de Boys onderuit. Hij was dus op revanche belust. Dat kwam er in de eerste helft niet uit. ,,We speelden te passief”, vond de aanvaller. ,,Na rust hebben we ons wel goed herpakt.” Trainer Erik van Esch vond dat er in het bedrijf veel te veel spanning op de spelers zat. ,,Daardoor kwamen ze ook niet uit de verf. In de rust aangegeven: speel je eigen spel, dat heeft ons als zo veel gebracht. Dat hebben ze prima opgepakt met een hoofdrol voor Jerre Geerts. Die heeft heel goed verdedigd, knap zijn taken opgepakt.”

Trinitas Oisterwijk – Nieuwkuijk 2-1 (0-0) 58. Rick van Buul 0-1, 59. Lucas Mallens 1-1, 83. Lucas Mallens 2-1.

Op een hobbelig veld was goed voetbal niet mogelijk. Rick van Buul had daar kort voor het uur minder last van: 0-1. ,,En dan ligt die gelijkmaker er al binnen zestig seconden binnen”, zag trainer Marco Verschuren. ,,We letten even niet op, stonden uit het lood.” Uiteindelijk ging Kuijk in de slotfase de bietenbrug op. ,,Dat hadden we niet verdiend.”

Twee hardwerkende ploegen, aldus Trinitas-trainer Pierre van Berkel. ,,Waar het de voorbije weken na zulke wedstrijd altijd de kant van de tegenstander op viel, zitten wij nu aan de goede kant van de score.”