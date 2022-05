Zwaluw VFC ziet goal in blessuretijd afgekeurd worden en scoort in 98e minuut alsnog de winnende

Derde klasse CHet was een bizarre slotfase vandaag in Vught. Na negentig minuten stond er 2-2 op het scorebord, maar dat was niet de uitslag. Zwaluw scoorde eerste in de 91e minuut, maar die goal werd afgekeurd. Nog dieper in blessuretijd maakte de thuisploeg alsnog de winnende.

Zwaluw VFC – Nooit Gedacht 3-2 (1-2). 18. ? 1-0 (pen.), 35. Thijn Vos 1-1, 39. Bob van Iersel 1-2, 63. ? 2-2, 98. ? 3-2. Bijz.: Jari van Erp (Nooit Gedacht) krijgt in de 98e minuut rood (twee keer geel).

,,We hadden het in het begin moeilijk met Zwaluws middenveld, maar nadat we er een man extra bij hadden gezet liep dit veel beter. In de 18e minuut kregen we een penalty tegen en deze werd ook gemaakt. Daarna sloeg het om en stonden we tijdens de rust met 1-2 voor. In de tweede helft had Zwaluw meer de bal en hoopten we op een omschakeling. Beide ploegen creëerden weinig kansen, maar Zwaluw maakte wel de gelijkmaker. Het bleef lang gelijk, maar in de 91e minuut scoorden Zwaluw. Echter werd deze afgekeurd wegens buitenspel. In de laatste minuut maakten we een domme overtreding en kreeg de tegenstander een vrije trap. Deze vloog over iedereen heen. Onze keeper maakte een inschattingsfout, waardoor de bal ook over hem heen vloog en in het doel eindigden. Maar onze jongens verdien zeker een compliment voor hen inzet”, vertelde Nooit Gedacht-trainer Henry van der Linden.

Margriet – DVG 1-3 (1-2). 25 ? 1-0 (e.d.), 34. ? 1-1, 44. Jurre van Vechel 1-2, 96. ? 1-3.

Margriet-trainer Maarten van Vugt: ,,De eerste 25 minuten speelden we heel goed en hadden we ook een paar kansen. Daarbij kregen we ook nog de 1-0 cadeau, door een eigen doelpunt van DVG. Maar daarna speelden we een stuk minder scherp. De spelers waren meer met de nacompetitie bezig, dan met deze wedstrijd. Hier moeten we iets aan gaan doen, anders worden het een zware twee weken. Door het minder scherpe spel kregen we al snel de 1-1 en 1-2 tegen. Na de rust pakten we het goed op en waren we de bovenliggende partij, maar verzilverden we onze kansen niet. We gingen wel voor een resultaat dus tijdens de slotfase hadden we extra man voorin staan. Echter viel dit de andere kant op en maakte DVG de 1-3.”

SCG 18 – FC Schadewijk 2-1 (0-1). 15. Jordy Hoeks 0-1, 60. Jordi van Lijssel 1-1, 75. Jim Mutsaars 2-1.

FC Schadewijks assistent-trainer Dicky van den Akker: ,,Het was zoals de meeste wedstrijden de laatste tijd, de wedstrijd van de gemiste kansen. We creëerden veel, maar maakten ze niet af. Wel wisten we in de 15e minuut te scoren en gingen met een voorsprong rusten. Na de rust speelden we te veel op de lange bal en werd SCG sterker. En toen kwamen al snel de tegendoelpunten. Uiteindelijk hadden we het in de eerste helft af moeten maken, maar geven we het in de tweede helft uit handen door onszelf niet te belonen en de kansen af te maken.”