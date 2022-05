Zwaluw ziet kansen op titel verder slinken na thuisnederlaag tegen Alem en focust zich nu op halen nacompetitie

Zwaluw VFC - Alem 1-3 (1-3). 10. Mart van Boxtel 0-1, 19. Mart van Boxtel 0-2, 35. Martin de Laat 1-2, 41. Mats Steenbekkers 1-3.

,,Wij zijn dit seizoen een team dat erg lastig te verslaan is. Het klopt wat we als groep aan het doen zijn en het loopt nog steeds hartstikke lekker. Wie weet wat er nog voor moois in het vat zit voor ons”, aldus Alem-coach Ben Hoek. Voor Zwaluw VFC-coach John Laponder waren de druiven zuur. Een titel is door de thuisnederlaag nu nog verder uit het zicht geraakt. ,,We moeten nu focussen op het halen van de nacompetitie. Vandaag hebben we er voetballend vooral na rust alles aan proberen te doen, maar het mocht helaas niet baten,”

Den Dungen – Schadewijk 3-0(2-0). 6. Lex van den Biggelaar 1-0, 30. Lex van den Biggelaar 2-0, 71. Joep Kaarsgaren 3-0.

,,We zijn vandaag goed begonnen”, zei Den Dungen-coach Kevin van Emmerik. ,,We hadden natuurlijk iets recht te zetten na die 4-2 nederlaag uit. De eerste helft hebben we gedomineerd en we kwamen al snel op voorsprong. Na de 2-0 hadden we ook grote kansen op de derde. Als je die niet maakt, weet je dat je het in de tweede helft lastiger krijgt. Zij hadden wat spelers op de bank met kwaliteit en die kwamen er toen in. Daar hadden we het de eerste vijftien à twintig minuten lastig mee. Uiteindelijk ebde bij hen het geloof een beetje weg en maakten wij de 3-0. Dan weet je dat de wedstrijd gespeeld is. Daarna kregen we nog wel wat kansen maar het bleef bij 3-0. Dat is wel even fijn na de afgelopen weken waarin het een stuk moeizamer ging. Wat trouwens wel noemenswaardig is: we misten vijf middenvelders en de jongens uit het tweede pakken het echt goed op. Ze staan er nu het moet. De titel is wel uit zicht maar we blijven strijden om de periode.”

Schijndel – BMC 1-0(0-0). 75. Stan Guns 1-0.

,,Ja, wat zal ik zeggen? Over de eerste helft ben ik wel heel tevreden”, begon Schijndel-coach Henry van Alebeek. ,,We scoren niet, maar we hebben wel BMC bij de strot gepakt en aanvallend gespeeld. Zij komen voor een punt en dat maakt het lastig om uiteindelijk de trekker over te halen. Bij rust is het 0-0 en dan groeit in de tweede helft het geloof bij de tegenpartij. Wij hadden toen meer moeite om het tempo hoog te houden. Uiteindelijk is BMC toch gezwicht door ons harde werk. We kregen meer ruimte en profiteerden daar uiteindelijk van. Het was een sportieve wedstrijd en BMC heeft boven verwachting de huid duur verkocht. Verder is er weinig gebeurd. We staan er nu goed voor om kampioen te worden maar die voorsprong van zes punten kan snel verdampt zijn. Concurrenten laten wel wat schieten maar de bloemen zijn er pas op het einde.”

SCG – ODC 1-1(0-0). 50. Sjoerd van Lokven 0-1, 89. Rody van Gaal 1-1.

SCG en ODC schieten met een gelijkspel allebei weinig op. ,,Nee, maar we lopen ook geen schade op”, stelt SCG-coach Koen Wissing. ,,Maar ja, je speelt wel om te winnen. Een ding zit me heel erg dwars. Normaal zeg ik daar niet zo graag iets over maar de scheidsrechter bepaalt vandaag wel de uitslag. Laat ik zeggen dat hij niet zijn dag had. Wij hadden twee strafschoppen moeten krijgen maar hij wuifde ze allebei weg. Daardoor was het nog 0-0 bij rust. Dat we daarna met 1-0 achter komen was onze eigen schuld. We probeerden het voetballend op te lossen toen we gewoon de lange bal hadden moeten spelen. De 1-1 was in mijn ogen wel terecht. Het was vooral een echte derby tussen twee ploegen die onderin hangen. Veel strijd en passie. Voetballend was het heus niet altijd bijzonder en die strafschoppen hadden waarschijnlijk voor een andere uitslag gezorgd. De tegengoal was wel echt onze eigen fout en uiteindelijk ben ik vooral blij dat we geen schade op lopen.”

ODC-coach Piet Drijvers vond het ‘echt een degradatiewedstrijd’. ,,Heel matig voetbal. Ik had meer verwacht na de trainingen van deze week maar het was heel slecht. Van twee kanten overigens hoor. De angst om te verliezen en de stress van degradatievoetbal neemt het over. We hadden meer met de mogelijkheden moeten doen. De 1-0 was een goede goal maar daarna verzuimen we om de wedstrijd in het slot te gooien en dan krijgen we in de slotfase toch nog de gelijkmaker tegen. Het was een beetje een warrige, onrustige wedstrijd. Jammer voor ons. Voor hen is dit fijner, want anders waren wij over ze heen gegaan. De instelling was weer goed maar het voetbal moet beter. Maar ik snap het ook wel. We hebben een jonge ploeg en deze gasten zijn degradatievoetbal niet gewend. Het is vandaag een beetje ongelukkig. Uiteindelijk is de uitslag wel terecht en het was gewoon een moeilijke wedstrijd. Nu even ontspannen en dinsdag gaan we weer verder.”