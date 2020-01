Zwart behoedt tiental Altena van puntenverlies, Roda Boys-trainer De Kok wacht nog op eerste punten

Wilhelmina’26 - GJS 3-2 (2-1) 11. Samuel Hartgers 1-0, 13. Stef Kamp 1-1, 23. Dilan van Son 2-1, 74. Tim de Laat 3-1, 88. Rob van den Boom 3-2.

Wilhelmina'26-trainer Marcel van Helmond vond zijn ploeg ‘de hele wedstrijd de bovenliggende partij’. ,,Als we in de laatste fase wat nauwkeuriger waren geweest, was de uitslag een stuk groter geweest”, aldus Van Helmond.

Altena - Tricht 2-1 (0-0) 62. Patrick Zwart 1-0, 84. 1-1, 90+2. Patrick Zwart 2-1. Rood: 16. Rob de Groot (Altena), 88. Tricht (2x geel).

Op voorhand leek hekkensluiter Tricht een smakelijk hapje voor Altena, koploper in de tweede periode. Maar na zestien minuten kon doelman Rob de Groot inrukken toen hij de bal buiten het strafschopgebied met zijn handen beroerde. Dik 75 minuten moest de thuisclub zien te overleven. Het werd meer dan dat, want in de extra tijd sleepten de Nieuwendijkers alsnog de drie punten binnen.

Wieldrecht - Roda Boys/Bommelerwaard 4-2 (2-2) 19. Armand Selmani 0-1, 27. Mark van Agteren 1-1, 38. Marco Vrolijk 2-1, 44. Armand Selmani 2-2, 63. Aron de Keizer 3-2, 70. Ferhat Kemaldar 4-2.

Jorco de Kok, opvolger van de ontslagen trainer Frank Brands, wacht na drie competitiewedstrijden nog altijd op zijn eerste punt. “In de rust dachten we dat hier nog iets te halen viel, want speelden we een aardige wedstrijd. Erna was het een stuk minder.” Roda Boys moet oppassen: de gevarenzone nadert. “Er móet wel iets aan gebeuren, als het kan komende zaterdag in de derby tegen Wilhelmina’26.”

Woudrichem - EBOH 0-0.

Woudrichem startte met een gemankeerd middenveld, want Jamy Goemaat en Danny Schaap waren geschorst. Ook Tim Saaman was niet helemaal top. “Vanwege het overlijden van mijn opa, Arie Saaman, heb ik een paar hectische weken achter de rug en dus weinig gedaan op het voetbalveld.” Beide ploegen maakten er een aardige pot van, alleen ontbrak de kers op de taart. “Met deze uitslag kan ik heel goed leven”, zegt Saaman.

Sleeuwijk - VVGZ 0-2 (0-2) 33. Koen Kuipers 0-1, 39. Koen Kuipers 0-2.

Tegen de koploper kon Sleeuwijk twintig minuten partij geven. Daarna brak de episode Koen Kuipers aan. De topschutter in de tweede klasse F schroefde zijn toch al imposante totaal van zeventien doelpunten nog eens op met twee treffers. Na rust probeerde Sleeuwijk er nog een wedstrijd van te maken. “De mogelijkheden om terug te komen hebben we wel degelijk gehad, Michiel Marinissen kreeg twee aardige kansen”, zag Sleeuwijk-trainer Pieter Tuns. “Al met al hebben we verdiend verloren van een heel goede ploeg.”