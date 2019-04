10-jarige (!) Brits kampioen skateboarden wil jongste olympiër ooit worden

Brown bleef Amy Ram (275 punten) en Rebecca Davies (260) voor.



De Britse tiener kan de jongste olympiër ooit worden. Ze maakt deel uit van een selectie van vijf Britse skateboarders die financieel gesteund worden richting de Spelen. Het nationaal kampioenschap telt mee in de kwalificatie voor Tokio.



In Japan staat skateboarden voor het eerst op de kalender. In totaal wordt er op vier disciplines om eremetaal gestreden. Zij is 12 jaar en 12 dagen oud als de Spelen in Tokio beginnen. Tot op heden is de jongste olympiër zwemster Margery Hinton, die 13 jaar en 43 dagen oud was toen zij aan Amsterdam 1928 deelnam.