‘Aan presteren zijn voor ons meer consequenties verbonden’

WK beachvolleybalZe waren als derde geplaatst in hun poule op het WK in Hamburg, maar na drie wedstrijden sloot beachvolleybalduo Stubbe en Van Iersel vanmiddag de poulefase op plaats één af. ,,Onze winst van de tweede partij was de grootste verrassing”, aldus Marleen van Iersel.

Door Lisette van der Geest

Een écht grote verrassing? Daar wil Van Iersel niet van spreken. ,,Het is niet zo dat we niet wisten dat dit er in zat en dat het een supergrote verrassing was”, zegt ze telefonisch uit Hamburg, direct na de winst van hun derde wedstrijd. ,,Het is een beloning van ons harde werk, van waar we mee bezig zijn. Maar ja, we wisten voor onze tweede partij (tegen het Australische duo Clancy / Artacho del Solar, red.) wel dat zij in vorm zijn. Twee weken geleden hadden zij nog een toernooi gewonnen.”

Daarnaast staat het Australische team op plaats twee van de wereldranglijst, waar de Nederlandse vrouwen plaats 23 bezetten, en wonnen Stubbe en Van Iersel een dag eerder al van de eveneens hoger geplaatste drievoudig olympisch en wereldkampioen. Van Iersel: ,,Maar we wisten dat we het niveau konden halen om te winnen.”

De Nederlandse vrouwen zien het WK in Hamburg als een soort test in het pre-olympische jaar. Geen toernooi komt voor beachvolleyballers zo dicht in de buurt van de Olympische Spelen als dit optreden op het mondiaal hoogste podium, waarop Joy Stubbe dit jaar debuteert. Van Iersel, in het verleden twee keer Europees kampioen, kwam in het verleden tot de kwartfinale op het WK.

,,We speelden gisteren op het center court, toen heb ik wel even tegen Joy gezegd wat ze kon verwachten. Dat we zouden worden voorgesteld nadat we door de tunnel – net als voetballers – het veld op zouden lopen. Dat soort kleine dingetjes. Maar verder houden we het tijdens de wedstrijd zo simpel mogelijk. De focus gewoon op het spel.”

Volledig scherm Portret van beachvolleybalduo Joy Stubbe (L) en Marleen van Iersel. © ANP Consequenties

Sinds november 2017 werkt Van Iersel buiten de Nederlandse bond om, nadat beide partijen het niet eens waren over de te volgen route naar Tokio. Van Iersel: ,,Maar dat ligt achter me, ik kijk liever vooruit.” Desondanks waren de afgelopen anderhalf jaar niet eenvoudig, zegt de beachvolleybalster. ,,Het was bikkelen, een eigen programma opstarten kost veel werk en tijd, al heb ik ook veel geleerd. Maar daarom is het ook absoluut noodzakelijk om op dit soort grote toernooien goed te presteren. Wij financieren ook ons eigen programma. Al hebben we een aantal partners, een deel komt ook uit eigen zak. Aan presteren zijn dus nog meer consequenties verbonden voor ons.”

Een hoge eindklassering geeft daarnaast recht op A-status bij NOC*NSF. Woensdag speelt het duo weer, om een plaats bij de laatste zestien van het toernooi. Ook Meppelink en Keizer, het andere Nederlandse vrouwenduo is al verzekerd van een plaats in de knock-outfase. Het enige deelnemende Nederlandse mannenteam, Brouwer en Meeuwsen, is voor een plaats in de vervolgronde nog afhankelijk van hun optreden morgenmiddag.

Van Iersel: ,,Ons optreden tot nu toe geeft wel vertrouwen, maar we bekijken het wedstrijd voor wedstrijd. Het toernooi begint altijd na de poulefase zeggen wij. Je kunt het ervoor nog zo goed hebben gedaan, pas na de poulefase staat iedereen écht op scherp.”