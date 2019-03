Aangeslagen Schulting in problemen na penalty op 1500 meter

De Friezin leek haar halve finale soeverein te winnen. Een paar rondes voor het einde versnelde ze, en niemand kon de tempo bijbenen. Maar de jury gaf haar na het raadplegen van de video uiteindelijk een penalty voor een touché met de Française Tifany Huot Marchand. Dat betekent geen finaleplek voor Schulting en een achterstand van 34 punten op de concurrentes die de langste afstand later vandaag wint. Vandaag wordt ook de 500 meter verreden. Daarin wordt begonnen in de kwartfinale. Schulting moet daar de schade zien te repareren.

Aangeslagen

Schulting verscheen vlak na haar diskwalificatie aangeslagen voor de camera van de NOS. ,,Ik dacht dat ik een goede race gereden had”, stamelde ze. ,,Ik veranderde mijn lijn niet. Ze rijdt tegen mij aan. Ik verdedig gewoon mijn plek. Dit is gewoon shorttrack. De bondscoach en al onze stafleden geven mij gelijk. Dit is een enorme klap. Dit is een hele dure. De kans op een allroundtitel is nu wel heel klein.”