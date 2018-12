Aanvoerster Abbingh heeft zin in halve finale: ‘We staan er gewoon weer’

De Nederlandse handbalsters staan voor de vijfde keer op rij in de halve finales van een groot toernooi. Oranje is een constante factor in de wereldtop geworden. ,,Toch hebben we onszelf verrast op dit EK’’, zegt de 26-jarige Abbingh. ,,Voor het toernooi vreesden we nog dat we de poulefase misschien niet eens zouden overleven, zo weinig vertrouwen was er door het wegvallen van twee cirkelspeelsters van wereldklasse, Danick Snelder en de gestopte Yvette Broch. Maar er is onverwacht een andere dynamiek in de ploeg ontstaan en nu staan we toch gewoon weer in die halve finale.’’