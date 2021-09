Abbingh maakt na hamstringblessure rentree in Denemarken

Amazone Dinja van Liere wint Grand Prix in Aken met recordsco­re: ‘Dit is een droom die uitkomt'

17 september Dressuuramazone Dinja van Liere uit Uden heeft in Aken in de Grand Prix een nieuw persoonlijk record gehaald met haar paard Hermès. In het eerste onderdeel van de landenwedstrijd beloonden de vijf juryleden de proef van het duo met een recordscore van 78.022 procent. ,,Dit is echt een droom die uitkomt. Zelfs Isabell Werth (meest succesvolste dressuurrijder, red.) laat ik achter me”, vertelt Van Liere uitbundig.