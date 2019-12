Abbingh prijst Oranje: ‘We waren supersterk’

,,We waren aanvallend supersterk, ik denk niet dat we eerder zoveel hebben gescoord in een wedstrijd. Iedereen zat ook te juichen bij ons toen we de vijftigste maakten", zei de topschutter bij de NOS, die zelf tien doelpunten voor haar rekening nam.



De overwinning op het zwakke Cuba was vooral ook goed voor het vertrouwen binnen de ploeg. ,,We hebben het onszelf lastig gemaakt door de eerste wedstrijd tegen Slovenië te verliezen. We konden al wat rustiger gaan slapen na de winst op Angola maandag en nu voelen we ons nog weer beter. We moeten ons nu volledig richten op Servië", aldus de geboren Groningse, die na drie WK-duels al op 26 doelpunten staat en daarmee de topscorerslijst aanvoert.