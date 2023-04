Abdi & Abdi, een tweekoppig uithangbord: ‘Ik zoek nog steeds naar een superrecept voor de marathon’

Marathon RotterdamNa hun onvergetelijke optreden in de olympische marathon in Japan jagen Abdi Nageeye en Bashir Abdi zondag opnieuw als duo op winst in de marathon van Rotterdam, die Nageeye een jaar terug won en Bashir in oktober 2021. ,,Het zou heel mooi zijn als we elkaar weer kunnen helpen.”