Alberda slaat alarm: Onze topsport heeft last van gebrekkig gym-onderwijs

Na de uitschakeling van de Nederlandse volleybalvrouwen op het OKT, keek Alberda (‘het was net niet goed genoeg’) voor onze camera ook iets verder dan de waan van het moment. Op de vraag wat Oranje moet doorbreken, antwoordde de Fries dat het probleem ‘dieper in het systeem zit.’

,,Dat heeft heel veel te maken met de wijze hoe wij spelers opleiden, klaarmaken voor de internationale sport’’, aldus Alberda. ,,Welke bagage heb je nu nodig? Waar wij in de negentiger jaren internationaal het gevecht met de lengte zijn aangegaan en dat ook een behoorlijke periode gedomineerd hebben, komt het nu aan op balvaardigheid en handigheid. Daar hoor ik andere teamsporten ook over klagen.’’

Volgens Alberda gaat er bij de jeugd al veel mis. ,,We gaan wel een beetje gebukt onder het feit dat in de tachtiger jaren het gymnastiekonderwijs gewoon verdwenen is. Mensen komen motorisch met een achterstand binnen of zijn veel te eenzijdig getraind.’’

Sportbonden zouden daar een rol in kunnen spelen, stelt Alberda. ,,Wij gaan met onze trainers alle scholen helpen om daar bewegingsonderwijs te brengen. Of je nou voetbalt, handbalt, volleybalt of aan judo doet, dat maakt niet zoveel uit. We moeten de jeugd in beweging krijgen. Sportbonden zouden daar een geweldige slinger aan kunnen geven.’’