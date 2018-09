Alles in orde, maar dan komt dat ene appje

Door Lisette van der Geest



Het is begin augustus, 7.14 uur om precies te zijn, en Franssen is net twee minuten wakker. De 28-jarige judoka in de klasse tot 63 kilogram heeft die dag een krachttraining op het programma. Net als haar overige trainingen van de week staat deze sessie in het teken van de Grand Prix in Boedapest, waar ze de volgende dag naartoe zal vliegen. Maar dan appt haar moeder. 'Papa is net met de ambulance meegenomen naar het ziekenhuis'.



Het is iets met zijn hart, hoort ze. Maar wat de 65-jarige slager precies mankeert, is nog onduidelijk. Nooit eerder had hij hartproblemen. Soms hoorde ze van haar moeder dat haar vader niet helemaal fit was. Het was hectisch in de eenmanszaak, elk jaar leek er stress bij te komen. ,,Ga eens naar de dokter, zei ik hem dan als ik in Limburg was. Maar hij was altijd druk, had altijd wel iets te doen."



Hij is het type: niet zeuren, doorgaan, hard werken - eigenschappen die ze zelf ook heeft en die haar al zo ver brachten in de judosport.



Maar nu ligt haar vader in de ambulance. Vergeten is de krachttraining. Franssen: ,,Hals over kop ben ik met mijn partner de anderhalf uur naar beneden gereden, naar het zuiden."